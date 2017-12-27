Костенко показала округлившийся живот после объявления о свадьбе

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов обнародовал новое фото из романтического путешествия с возлюбленной, моделью Анастасией Костенко. На снимке внимательные поклонники разглядели у девушки округлившийся живот.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отдыхают в Арабских Эмиратах. Влюбленные наслаждаются солнцем, теплой бирюзовой водой, друг другом и... кукурузой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram футболист опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен с невестой. Влюбленные поедают кукурузу в початках.

Тарасов предпочел подписать снимок лишь символами. Зато комментаторы оказались весьма словоохотливыми. В частности, некоторые особо внимательные фанаты разглядели округлившийся живот у Анастасии Костенко. "ого, какой округлившийся животик у Насти))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что то Настя располнела. Щеки за километр торчат", "располнела, потому что БЕРЕМЕННАЯ!!!", "Она беременна ?", "Когда родите скоро?" – высказались подписчики.

Другие поклонники обратили внимание, что на безымянном пальце правой руки Костенко отсутствует кольцо, которое Тарасов преподнес ей в честь помолвки. Фанаты выразили опасения, что влюбленные могли отменить свадьбу, однако нашлись те, кто усмирил их беспокойство. Они объяснили, что, дескать, Анастасия решила поберечь дорогое ювелирное украшение и на пляж не надела.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Дек 27, 2017 at 1:34 PST

Напомним, на днях стало известно о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Об этом сообщила сама счастливая невеста. На своей страничке в Instagram модель опубликовала несколько фотографий, на одной из которых позирует с обручальным кольцом. Его украшает внушительный бриллиант. Отметим, что для Дмитрия Тарасова предстоящий брак будет уже третьим по счету, а вот Анастасия Костенко выходит замуж впервые.