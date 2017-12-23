Бузова разрыдалась после новости о свадьбе Тарасова

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов объявили о своей помолвке 22 декабря. Пока влюбленные радовались, поклонники Ольги Бузовой гадали, как же отреагирует на это известие бывшая жена футболиста.

Бузова молчала несколько часов, а потом разместила на своей странице в Instagram видео. В коротком ролике видно, что Ольга находится за рулем автомобиля, в котором играет ее песня "Мои люди".

Певица пытается подпевать, но ее душат слезы. Хоть ролик и снабжен множеством радужных спецэффектов, атмосфера глубокой печали пронизывает все видео.

"Мои люди всегда со мной ❤ Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что бы я делала без вашей поддержки", – подписала ролик Ольга.

Фанаты тут же принялись успокаивать свою любимицу. "Оленька, держись, мы тебя любим", "Мы всегда будет тебя поддерживать, не плач, ты самая сильная", "Олечка ты такая хорошая✨♥ не обращай внимание на всех тех кто говорит о тебе плохо", – написали в комментариях к видео поклонники звезды "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 22, 2017 at 4:11 PST

Как писали Dni.Ru, бывший муж Ольги Буровой Дмитрий Тарасов сделал предложение своей новой возлюбленной Анастасии Костенко. Романтический сюрприз и шикарное кольцо футболист преподнес своей избраннице во время совместного отдыха на Мальдивах.