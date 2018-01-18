Солнцев врезал любящей нытиков Бузовой

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев сцепился с участником реалити-шоу Романом Гриценко, который ухаживает за ведущей Ольгой Бузовой. В запале Солнцев хлестко высказался о телебрюнетке.

Все началось с того, что Роман Гриценко заявил, будто Рустам Солнцев одевается слишком молодежно для своего возраста. "50 лет ему. Или сколько, 62? А одевается, как 15-летний. Сидит, вещает. А мне 20 лет, я молодой пацан, нахожусь на проекте. Он говорит, что я померкну, куда-то пропаду… Ты сам давно уже пропал, о тебе я слышал лет 20 назад, когда родился и первый раз "ДОМ−2" смотрел", – высказался Гриценко. Солнцев предпочел не связываться с оппонентом, лишь предложил встретиться, когда оденется по возрасту, а тот поумнеет.

Позже Рустам объяснил свое нежелание вступать в перепалку с Романом. "Мне очень жаль, что уровень дискурса таких участников, как Гриценко, очень низкий. Он ограничивается фразами в стиле: "А сколько тебе лет? А кто ты такой?" И, конечно, это очень понижает уровень самого шоу. С другой стороны, он мне не ровня, и у меня не может быть к нему никаких претензий... Именно поэтому я и не хотел вступать ни в какие споры, похожие на разговор 12-летней девочки. Он мне не ровня, чтобы я с ним спорил!" – хлестко заявил Солнцев.

А еще бывший участник телепроекта признался, что ему жаль Романа Гриценко, потому что на "Доме-2" юноша постоянно подвергается критике со стороны прочих ребят, находящихся на Периметре. При этом Солнцев назвал себя одним из тех немногих, кто симпатизирует ему. "Грустно, что он этого не рассмотрел и не увидел во мне своего "кента", своего друга, а начал со мной спорить на своем дурацком уровне, унижая нас. Не унижая меня, а унижая нас двоих", – заключил Рустам.

Самое интересное, что в ходе своих рассуждений Солнцев врезал и Ольге Бузовой, за которой тщетно (а многие из фанатов говорят, неуклюже) ухаживает Роман Гриценко. По словам Рустама, все те переживания, которые Роман демонстрирует на экране, – удел юных и неопытных парней. "Пусть по-прежнему плачет, добивается Бузову. Ей вообще очень нравятся плачущие мальчики. Удачи!" – цитирует Рустама Солнцева Dom2Life.