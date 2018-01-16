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Шоу-бизнес

Коварная Бузова разрушает новый брак Тарасова

Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Футболист Дмитрий Тарасов издевается над своей женой Анастасией Костенко. Он постоянно вспоминает свою бывшую. 
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Как рассказала супруга одного из друзей игрока "Локомотива", спортсмен все время говорит об Ольге Бузовой. "Он постоянно ее подкалывает, изображает движения из клипа "Мало половин", цитирует ее слова. А самое главное, все это он проделывает при Насте", – написала на форуме девушка. "Его задевает Ольга. Он злится и не равнодушен к ней. Поэтому надо было сразу Настю в квартиру приводить потом в дом что с Ольгой строили, чтобы побольнее ей отомстить (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – добавила девушка.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Пожелавшая остаться неизвестной супруга друга Тарасова рассказала, что Анастасия мужественно терпит все выходки звездного мужа. Однако такое поведение не может не задевать девушку. "Настя девушка неплоxая, не скажу, что xваткая. В общении старается молчать, но про нее можно сказать в тиxом омуте...она вроде нормальная такая искренняя с виду, но продумывает каждое слово действие. И все терпит!", – написала женщина.

Несмотря на то, что с расставания певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрий Тарасова прошло уже много времени и спортсмен даже успел вновь вступить в брак, поклонники уверены, что певица до сих пор страдает из-за прошлых отношений. Признаки этого они ищут и находят практически во всем, что делает Бузова. Похоже, что и Тарасов не смог избежать подобной участи.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. В декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.

Автор: Михаил Войцеховский16 января 2018, 20:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

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