Бузова в лифчике и вульгарных колготках: Я хочу знать, какой ты на вкус

Ольга Бузова представила новую песню. На обложке к треку звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" представлена в бюстгальтере и колготках в крупную сетку, а внизу хэштегом указано: "Я хочу знать, какой ты на вкус".

Несмотря на то, что Ольга Бузова находится на заслуженном отдыхе (греет косточки в Таиланде), о работе поющая ведущая не забывает. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оля представила новую музыкальную композицию "Одна ночь". На сине-фиолетовой обложке Бузова запечатлена лежащей в постели в черном бюстгальтере и того же цвета колготах в крупную сетку. Завершили образ темные туфли на высоком каблуке и локоны. Внизу хэштегом написано: "Я хочу знать, какой ты на вкус".

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Причем многие поклонники восприняли новую песню Бузовой негативно. "Уже все одинаковые песни пошли. Как под копирку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", " Типа девка с улицы красных фанарей. Где элегантная леди?", "по-моему хэштэг пропагандирует каннибализм😕", "ну эта песня точно слизана у Погребняк или автор один и тот же НО сказать если честно ТО Погребняк круче!!!!", "Все песни на один мотив гнусавым голосом😱", "Блин ну хоть музыку можно поменять, один и тот же ритм, хоть не много поинтереснее. И произношения слов одинаковое на всех последних ", "Бузова ты надоела хватит петь у тебя и под фонограмму не получается толком. Займись чем то другим чине как Хейтер тебе говорю а как человек человеку", "Что за вульгарные колготки??? Как продажная девка....(((", – высказались послушавшие часть трека пользователи Сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 16, 2018 at 1:02 PST

Отметим, что сама Бузова, несмотря на критические отзывы, на днях призналась, что счастлива. "Задумайтесь, проблема, которая сейчас есть, будет вас волновать через пять лет?! Если нет, то забудьте о ней уже сейчас, не ждите пять лет. Живите в счастье сейчас. Я живу @timurbatrutdinov, а ты? 🙏🏻" – написала Ольга Бузова, обращаясь к звезде шоу Comedy Club Тимуру Батрутдинову, с которым якобы у девушки "дружба на грани".