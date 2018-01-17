Бузова в лифчике и вульгарных колготках: Я хочу знать, какой ты на вкус
Несмотря на то, что Ольга Бузова находится на заслуженном отдыхе (греет косточки в Таиланде), о работе поющая ведущая не забывает. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оля представила новую музыкальную композицию "Одна ночь". На сине-фиолетовой обложке Бузова запечатлена лежащей в постели в черном бюстгальтере и того же цвета колготах в крупную сетку. Завершили образ темные туфли на высоком каблуке и локоны. Внизу хэштегом написано: "Я хочу знать, какой ты на вкус".
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Причем многие поклонники восприняли новую песню Бузовой негативно. "Уже все одинаковые песни пошли. Как под копирку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", " Типа девка с улицы красных фанарей. Где элегантная леди?", "по-моему хэштэг пропагандирует каннибализм😕", "ну эта песня точно слизана у Погребняк или автор один и тот же НО сказать если честно ТО Погребняк круче!!!!", "Все песни на один мотив гнусавым голосом😱", "Блин ну хоть музыку можно поменять, один и тот же ритм, хоть не много поинтереснее. И произношения слов одинаковое на всех последних ", "Бузова ты надоела хватит петь у тебя и под фонограмму не получается толком. Займись чем то другим чине как Хейтер тебе говорю а как человек человеку", "Что за вульгарные колготки??? Как продажная девка....(((", – высказались послушавшие часть трека пользователи Сети.
Отметим, что сама Бузова, несмотря на критические отзывы, на днях призналась, что счастлива. "Задумайтесь, проблема, которая сейчас есть, будет вас волновать через пять лет?! Если нет, то забудьте о ней уже сейчас, не ждите пять лет. Живите в счастье сейчас. Я живу @timurbatrutdinov, а ты? 🙏🏻" – написала Ольга Бузова, обращаясь к звезде шоу Comedy Club Тимуру Батрутдинову, с которым якобы у девушки "дружба на грани".
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