Стало известно о близости Агутина со звездой оперы

Товарищи наставника шоу "Голос" Леонида Агутина рассказали о том, как ему самому приходилось в юности доказывать свою профпригодность. Также они поведали о том, что в школьные годы он отбил у одноклассника, поэта Дмитрия Кузьмина девушку.

Друзья детства запомнили Агутина легким и веселым парнем, который со всеми находил общий язык. Он был прилежным учеником, хорошистом. Его любимым предметом была, разумеется, музыка. Леня играл на гитаре, рояле, пел, и даже сколотил свою рок-группу, с которой выступал на дискотеках.

"А потом Лене перекрыли кислород… Возможно, репертуар не вписался в советские рамки. Он был очень раздосадован. Но я придумал, как обойти запрет", – вспоминает школьный товарищ Агутина Кузьмин. "Тогда в Москве шла подготовка к Фестивалю молодежи и студентов, про это мероприятие мы с Агутиным написали песню: я – текст, а он – мелодию. Благодаря этому другу вновь разрешили устроить концерт в школе", – делится поэт.

В классе Агутина было много музыкально одаренных ребят. "Чаще всего Леонид аккомпанировал кому-то из ребят, сам тогда еще пел мало, – продолжает Кузьмин. – Нередко выступал в паре с Ирой Алексеевой". Девушка была прелестна: вьющиеся темные волосы, большие глаза и пухлые губы. Но характером обладала весьма переменчивым. За красавицей многие ухаживали, но ей нравились творческие мальчики.

"Леню с ней связывали романтические отношения, впрочем, как и меня на определенном этапе. Помню, Агутин таскал ее портфель, на переменах они ходили, держась за руки. Иногда Ира приглашала его в гости", – говорит Дмитрий Кузьмин. Впоследствии Ирина Алексеева стала профессиональной артисткой оперы, сейчас ее фамилия Литвак, и она служит в Московском детском театре имени Наталии Сац", передает StarHit.