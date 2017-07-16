Слова Варум об Агутине взбудоражили Сеть

сегодня, 16 июля, отмечает день рождения Леонид Агутин. К нему публично обратилась жена, певица Анжелика Варум с такими словами, что Сеть буквально взбудоражилась.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анжелика Варум опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем, певцом Леонидом Агутиным. Трогательный снимок артистка сопроводила еще более проникновенным посланием.

"Все слова уже вроде бы сказаны /И на публике, и в одиночку./Мы способны привычными фразами/Забираться под оболочку/Как лет двадцать назад, по Пелевину,/Просто молча сплетаться хвостами./Понимать, всё не вечно, всё временно,/И от чувства смущаться местами./Мы родные от пят и до темени./На двоих нам без малого сто лет. /Хорошо б еще столько же времени,/Если ТОТ, кто над нами, позволит. С Днём рождения, МОЙ!" – написала Варум.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на поздравление Анжелики. Нежные слова певицы в адрес супруга взбудоражили фанатов. "Супер романтичная пара", "Сильно!", "Спасибо вам! За сказку наяву… За то, что вы – доказательство настоящей любви и крепких семейных уз. Через время, через расстоянья, на любой планете, в стороне любой… Леонида с Днем рожденья! Здоровья крепкого вам обоим!", "Какие прекрасные стихи, какая чудесная пара, до слез😍😢 С днем рождения Леонида!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Июл 15 2017 в 8:06 PDT

Ранее сам Леонид Агутин на своей страничке в той же социальной сети опубликовал собственное фото и коротко написал: "С Днем Рождения меня!)" Отметим, что популярному артисту исполнилось 49 лет.

В конце мая Леонид Агутин тоже весьма нежно обратился к Варум, которая отмечала день рождения. Причем, артист сделал это также в стихотворной форме. "Жена моя, любовь моя, Душа моя родная, Мечта преддверья сентября, Исполненная в мае! Любовь, дарованная всем Весенним многоцветьем, Ознаменованная тем Столетием и этим. Я нежность рук твоих и глаз Печаль, что так красива, Любил всегда, люблю сейчас И жить без них не в силах", – написал Агутин. В заключение артист добавил: "С Днем Рождения, жизнь моя! Будь счастлива!" Можно сказать, любящие супруги обменялись любезностями.