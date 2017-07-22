Агутин откровенно об употреблении алкоголя

Певец стал гостем фестиваля "Рандеву" в Юрмале. После выступления за бокалом вина певец дал интервью Dni.ru.

С Юрмалой и лично с Лаймой Вайкуле певца Леонида Агутина связывает очень многое. "В 1992 году я участвовал в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Ялте с песней "Босоногий мальчик", – рассказал Dni.Ru артист. – Лайма была там в жюри и в последний момент снизила мне оценку. Потом она много раз извинялась за тот поступок. Вайкуле же предложила мне через год поучаствовать в конкуре молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала—1993". Она сказала, что не будет за меня хлопотать, но у меня есть шанс. И оказалась права – я стал лауреатом того смотра, так началась моя большая карьера".

Cегодня на фестиваль, который в том же самом зале "Дзинтари" проводит уже сама Лайма, Агутин приезжает как большой артист и признанный мэтр – он и сам судит молодых в жюри престижных конкурсов. А в репертуаре Вайкуле есть пять написанных Агутиным песен. "Надеюсь, она их иногда исполняет, – улыбается артист. – Что же касается моих собственных старых песен, то сегодня, когда я их иногда переслушиваю, то думаю: "Мама родная, как же стыдно, какие нелепые, примитивные аранжировки, хотя в ту пору они казались модными".

Рассказал артист и про свой напряженный график. "16 июля я отмечал день рождения, празднование которого растянулось на три дня. В первый день я собрал друзей-музыкантов на даче и мы до утра пели песни. Потом я уехал в Монако, где работал на одном частном дне рождения, и это было словно моего личного праздника. Ну а еще один день я просто лежал в лежку и приходил в себя".

Публикация от Дни Ру (@dniru) Июл 21 2017 в 3:25 PDT

Dni.Ru тактично спросили артиста, какое место в его жизни занимает алкоголь при таком графике и помогает ли спиртное снять стресс. "А чего нервничать? – улыбнулся певец. – Алкоголь – это замкнутый круг. Ты выпил, и кажется, что тебе хорошо. Но потом эйфория проходит и наступает отрезвление. Кроме того, рано или поздно приходит время, когда ты понимаешь, что пить больше не можешь, иначе умрешь. Так что стресс я снимаю едой, пожрать люблю – макароны, например, или чай без кофеина. Ну и спорт помогает – я хорошо в бильярд играю".

