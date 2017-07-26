Семейное фото Агутина и Варум назвали кадром века

Певец Леонид Агутин переполошил поклонников своей аккаунта в социальной сети Instagram. Артист выложил фотографию, на которой представлены все члены его и Анжелики Варум семьи.

Поводом для публикации послужил день рождения матери Леонида Агутина Людмилы, о чем объявил сам певец. "Вчера праздновали мамин День Варенья. У мамы 20го, но денек для семейного собрания только вчера нашли. Маму все любят. Она у нас – чудо!❤️"" – написал в сопровождении к фотографии Агутин.

На снимке оказались не только сам певец вместе с нежно держащей его за руку женой Анжеликой Варум, но и их дочь Елизавета, родители и прочие родственники. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и пожеланиях имениннице и самому Леониду.

"Счастья Вам Всем!!!", "Поздравляю!! Долгих лет жизни!!", "Кадр века!!!))))....Вся семья в сборе!!...Семейного долголетия!!! Здоровья вашим прекрасным женщинам!! Они у вас СУПЕР!!!", "Многие лета и здоровья вашей маме, воспитавшей замечательного сына!", "Дай Бог здоровья матери, сумевшей вырастить и воспитать гения! Такое в ней обаяние, достоинство возраста, красота женщины! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Вы счастливый человек у Вас есть родители. Берегите их! Здоровья вашим старикам и большого семейного счастья!" – так отреагировали на публикацию Агутина подписчики.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Июл 25 2017 в 6:41 PDT

Не оставила без внимания день рождения свекрови и Анжелика Варум. На своей официальной страничке в той же социальной сети популярная исполнительница выложила забавный коллаж, на котором запечатлела членов своей семьи, причем так обработала снимок, что у всех персонажей оказались подрисованы ушки и носики.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Июл 25 2017 в 11:08 PDT

"Сегодня отпраздновали День рождения нашей бабули вот таким милым зоопарком. Редкий случай, когда бОльшая часть семьи в сборе", – написала Анжелика Варум. Творчество певицы нашло позитивный отклик у ее подписчиков. "Просто супер..😆😆😙😙😙👍", "Пушистики!!!!! Все такие милые)))))👍👍👍", "Классные и смешные! В Вы с Леонидом особенно!" – одарили комплиментами Варум фанаты.