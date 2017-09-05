Осин лечится от алкоголизма молитвами

Наркозависимая телеведущая Дана Борисова, помогающая певцу Евгению Осину справиться с алкоголизмом, разместила на своей странице в Instagram мотивирующее видео с артистом. Осин решил бороться с зеленым змеем своим способом.

В ролике исхудавший певец поблагодарил телеведущую, протянувшую ему руку помощи. "Как я тут без Даны жил? Не с кем посоветоваться. Некому поплакаться. Теперь Дана мой директор главный. Надеюсь, с ее помощью я все-таки как-то вырулю и вытерплю", – говорит Евгений.

Однако в клинике, где Осин проходит реабилитацию, не все так, как он себе представлял. "Здесь находиться мне очень не нравится, потому что меня заставляют ходить на какие-то группы", – признается артист.

По словам певца, у него есть своя методика борьбы с алкоголизмом. Музыкант полагается на Бога. "Я вообще хотел здесь организовать духовные занятия. Я читаю притчи во время вкушения пищи, и наметил такой план: утреннюю молитву, чтение Евангелия, чтение притч и перед сном вечернюю молитву после ужина", – поделился Осин.

Фолловеры выразили надежду, что у певца получится излечиться от пагубной зависимости. "Молодец Евгений! С Божьей помощью все получится! Спаси Господи!", "Дай Бог, чтобы все во благо", "Господь поможет, сил вам ребята", "Женек! Братка! Выздоравливай!!!" – поддержали Осина поклонники.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Сен 5 2017 в 10:54 PDT

Однако не все пользователи соцсетине поверили в то, что Евгений сможет справиться с алкоголизмом. "Ужасно выглядит. Спитой, прокопченный... дай бог, что ему помогут. Но сейчас вид, видавший виды. Не верится, что он вернется в трезвость", "Женю не исправишь, только могила как говорят", "Рано делать выводы", "Как всегда Женя сказочник еще тот", – считают скептики.