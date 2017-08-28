Почему спаивают Евгения Осина

Вокруг наследства музыканта развернулась нешуточная борьба. Его квартира стоит больше 35 миллионов рублей.

Евгения Осина невозможно узнать – он обрюзг, располнел, покрылся щетиной. Певец может перепутать коридор с туалетом и помочиться на дубовый паркет. Все дело в беспробудном пьянстве. Кроме того, певца беспокоят пронизывающие боли в ступнях – типичное осложнение алкоголизма.

Обычная "доза" Осина в день, как выяснила программа "Ты не поверишь!", три бутылки в день. Это примерно 800 литров в год и полмиллиона рублей. Но где артист берет деньги? Ведь заработка у него нет, а все сбережения давно пропиты. "У меня нет работы, жены, семья – ничего", – вздыхает Осин.

Юристы подозревают, что алкоголем певца снабжают неравнодушные люди, которым выгодно, чтобы Осин беспробудно ппил. "То, что ему подливают, это очевидно, потому что квартира нужна всем", – уверен скандальный журналист Отар Кушанашвили.

"Помимо алкоголя, ему подмешивают какие-то препараты, которые затормаживают его психику", – считает и юрист. Но кто занимается этим? Первой в списке подозреваемых можно назвать бывшую жену музыканта Наталью. Она воспитывает 15-летнюю дочь Агнию, и если с осиным что-то случится, все имущество достанется им.

Свои права на имущество Евгения может заявить родная сестра Альбина. За ней числится долг за коммунальные платежи в размере 200 тысяч рублей, а недвижимость брата могла бы ей здорово помочь поправить материальное положение.

Дело в том, что кумир 90-х живет в элитной высотке в центре Москвы в квартире площадью 140 квадратных метров. По оценкам риелторов, такая квартира стоит больше 35 миллионов рублей.