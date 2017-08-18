Пропавшего Осина увезли двое неизвестных

Стали известны новые подробности исчезновения знаменитого российского певца Евгения Осина. Как выяснилось, он покинул свою квартиру с двумя неизвестными мужчинами.

Артист пропал без вести 15 августа 2017 года, передает телеканал "РЕН ТВ". Предполагается, что он покинул квартиру вместе с неизвестными и сел к ним в машину, припаркованную у подъезда. После того, как они отъехали, певец более не выходил на связь. Сообщается, что мобильный телефон он оставил дома.

Соседи Осина рассказали, что певец добровольно сел в автомобиль вместе с неизвестными. По их словам, он сначала некоторое время общался с ними. В свою очередь, охранник дома заявил, что певец уехал вместе с неизвестной съемочной группой. Отметим, что стражи порядка уже установили владельца автомобиля и его маршрут в день происшествия. По данным СМИ, машина двигалась в сторону Минского шоссе.

Сестра музыканта Альбина Осина предположила, что певца могли захватить "черные риелторы". В то же время она вспомнила, что подобным образом друзья артиста вывозили его на лечение в частную клинику. Следователи уже проверили эту информацию. Они не обнаружили его в государственных медицинских учреждениях, передает "Московский Комсомолец".

Межуд тем стало известно, что незадолго до исчезновения Евгений Осин проходил курс реабилитации в одной из столичных клиник. Певец жаловался на проблемы со здоровьем, отмечая, что у него "отнимаются" ноги. Около двух месяцев назад медики диагностировали у него плоскостопие и пяточную шпору.

В период лечения у Осина был неопрятный внешний вид. Более того, по словам медиков, от него регулярно пахло алкоголем. Однако это не мешало ему управлять серебристым внедорожником – певца неоднократно видели за рулем на парковке больницы.

Также музыкант в шутку пожаловался врачу на свое тяжелое материальное положение. Когда медик посоветовал ему купить специальные стельки, Осин ответил, что он не может позволить себе потратить лишние 300 рублей. Возможно, у него действительно были проблемы финансового характера.

В заключение напомним, что с заявлением в полицию о пропаже брата обратилась Альбина Осина. По ее словам, музыкант покинул квартиру на улице Демьяна Бедного 15 августа 2017 года. С тех пор она его не видела. Певец при этом не выходит с ней на связь.