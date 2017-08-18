Осина заперли в лечебнице для алкоголиков

Друзья считают, что артист спивается. И решились на крайние меры.

Новость о том, что певец Евгений Осин покинул квартиру вместе с неизвестными, сел к ним в машину и уехал, встревожила фанатов. Ведь певец не выходил на связь, а мобильный телефон оставил дома.

Со временем следователям удалось выяснить номер и модель машины, а также ее маршрут. Его конечная точка неизвестна, но автомобиль направился к Минскому шоссе. Полицейские проверили лечебные заведения, которые занимаются проблемами с алкоголизмом, но певца там не обнаружили.



Альбина Осина, сестра музыканта, предположила, что Евгения могли захватить черные риелторы, и обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи в четверг заявления о пропаже человека, но не уточнили его имя.

Оказалось, тревоги напрасны. При помощи волонтеров артиста нашли в реабилитационном центре для лечения от алкогольной зависимости. Осин был отправлен туда по предложению друзей, сообщает РИА Новости.

Напомним, незадолго до исчезновения Евгений Осин проходил курс реабилитации в одной из столичных клиник. Певец жаловался на проблемы со здоровьем, отмечая, что у него отнимаются ноги. Около двух месяцев назад у него диагностировали плоскостопие и пяточную шпору.

Певец никак не связывал этот недуг с употреблением алкоголя, а его коллеги по сцене били тревогу. По их мнению, Осин спивается. Мол, после расставания с супругой он живет один и злоупотребляет спиртным.