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Шоу-бизнес

У тещи Аршавина сдали нервы

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press
Наталья Сарычева, мать супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой, встала на защиту звездного зятя. Она попросила общественность не оскорблять ее родственника.
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Наталья является активной пользовательницей соцсетей. В частности, она внимательно следит за комментариями фолловеров об Аршавине, которые они оставляют в Instagram Алисы. Многие ругают спортсмена, что он якобы почти не общается с детьми, рожденными в браке с Юлией Барановской.

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Судя по всему, Сарычевой надоело слушать обвинения в адрес Андрея, и она решила поддержать его, ответив недоброжелателям. Судя по сообщениям, понятно, что у тещи спортсмена сдали нервы. "Я долго молчала, а сейчас буду защищать моего зятя (отца моей внучки, кстати) и замечательного отчима двум другим детям… Зятя в обиду не дам! Пишите, что хотите", – отметила женщина в комментариях. "Сколько можно уже все это обсуждать… Заткнитесь уже. Жалеете безграмотную хабалку с телевидения!.. У нее все не так уж и плохо сложилось", – высказалась Сарычева, отвечая на критику тех, кто встал на защиту экс-супруги Аршавина.

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10)

По этому поводу между Натальей и пользователями возникла настоящая перепалка, но женщина сумела ответить на нападки. "А почему я должна ее уважать? (Барановскую. – Прим. ред.) За что? За то, что она Андрея вот уже пять лет оскорбляет при любом удобном случае на всю страну?.. Раньше мне было ее жалко, сейчас нет. Она перегнула палку. Гордость надо иметь, а она – кусок злости", – заявила Сарычева.

Напомним, 1 сентября Андрей Аршавин и его жена Алиса отметили год супружеской жизни. Избранница родила футболисту дочь Есеню, которой недавно исполнилось семь месяцев. К тому же футболист нашел общий язык с детьми Алисы.

Автор: Людмила Фоканова29 сентября 2017, 19:36
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