Шикарная жизнь новой жены Аршавина

Журналисты с особым интересом следят за Андреем Аршавиным и его новой женой Алисой. Супруга футболиста поделилась с общественностью фотографиями, демонстрирующими высокий уровень ее жизни.

Прошел год с тех пор, как Андрей Аршавин зарегистрировал отношения с журналисткой Алисой Казьминой. В феврале благоверная подарила ему дочь, которую счастливые родители назвали Есеней. Семья живет тихо: спортсмен не выходит в свет, его супруга также не посещает светских мероприятий. Оба не дают интервью журналистам, вследствие чего заинтересованная общественность с особым вниманием рассматривает любую свежую информацию об Андрее и Алисе.

Иногда жена футболиста радует своих подписчиков в социальной сети Instagram семейными фотографиями. Однако аккаунт у нее закрытый, поэтому кадры может видеть только ограниченный круг людей. Сайту "Комсомольская правда" явно повезло оказаться в числе избранных. Издание опубликовало несколько фотографий со странички Алисы, на которых та запечатлела атрибуты своей шикарной жизни. Лишь подписчики могут оценить роскошь домашних интерьеров жилья Алисы и Андрея, которые, по всей видимости, ни в чем себе не отказывают.

Несмотря на то, что Андрей Аршавин давно не играет за "Арсенал", а в последнее время защищает честь исключительно отечественных клубов, можно смело сказать, что футболист и его семья не бедствует. Об этом свидетельствует роскошная домашняя обстановка, в которой взрослеет их маленькая дочь и двое детей Алисы от первого брака. Что уж говорить о красной Ferrari, которую, как следует из подписи, новой жене спортсмена подарили.

Интересно, что Алиса редко публикует фотографии мужа, по всей видимости, очень занятого. Тем не менее, она ясно дала понять, что ее жизнь налажена и она счастлива. Даже с бывшим мужем Алиса смогла сохранить человеческие отношения. Об этом говорит фотография, на которой запечатлен экс-супруг Аршавиной и их двое детей. "Для тех, кому было интересно. Вот папа моих двух старших деток. Вчера они прекрасно провели время вместе", – сообщила подписчикам Алиса.

Несмотря на то, что с тех пор, как Андрей Аршавин оставил гражданскую жену Юлию Барановскую с тремя детьми и ушел к Алисе Казьминой, прошло несколько лет, общественность никак не может простить футболисту такого вероломства. Поэтому фотографии новой супруги некоторые пользователи Сети восприняли крайне негативно.

"Зачем некоторые мужчины бросают родных детей в пользу чужих детей? В этом есть что-то противоестественное", "Я до сих пор считаю, что Алиса – разлучница! Разрушила союз Андрея Аршавина с Юлией Барановской!", "неприятное лицо у этой разлучницы, не натуральное.. или наколотое, или уже поправленное хирургами, зато в голове все в порядке насчет обобрать – в духе времени.. ну, хотелось бы пожелать, чтобы они наглядно показали на себе, что на чужом несчастье счастья не построишь.. а мы посмотрим и поучимся, как делать не надо", – прокомментировали фото пользователи интернета.