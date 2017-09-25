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Длинноногая Толкалина привела в восторг откровенной позой

Любовь Толкалина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Актриса Любовь Толкалина опубликовала в своем микроблоге сногсшибательное фото. Поклонники восхитились фигурой артистки.

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На снимке Любовь предстала в довольно откровенной, но отнюдь не пошлой позе. Она запечатлена сидящей на лоне природы в плаще цвета кофе с молоком. Актриса кокетливо демонстрирует голые стройные ноги. Огненный цвет волос Толкалиной перекликается с еще не успевшей выцвести травой, весь ее образ говорит об игривости, утонченности и достоинстве.

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

"В Москве – утро нового изумительного безоблачного осеннего дня. Я мчу мимо Московского водохранилища в "Сапсане" проведать Петербург, по которому очень соскучилась", – написала актриса на своей страничке в Instagram. При этом Любовь пообещала поклонникам делиться стихами и снимками из Северной столицы.

Подписчики артистки оставили массу восторженных комментариев под снимком. Особенно их восхитили стройные ножки Толкалиной. "Очень красивое фото. В вас невозможно не влюбиться", "Огонь", "Вы великолепны", "Какие ноги!", "Изящно, тонко, легко, длинноного", "Необыкновенная. Чудо как хороша", "Красивая линия ног, подъем высокий, хорошо слаженная фигура и лицо красивое", – не пожалели комплиментов фолловеры.

При этом некоторые нашли сходство образа звезды с героиней Шерон Стоун в голливудском фильме "Основной инстинкт". Они назвали фото "российским ответом" легендарной эротической картине. 

Автор: Людмила Фоканова25 сентября 2017, 15:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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