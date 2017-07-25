Толкалина оправдалась за красную тряпку вместо одежды

Любовь Толкалина обнародовала пикантное фото, которое немедленно возбудило ее многочисленных подписчиков. Получив критические отзывы, актриса решила оправдаться, отметив, что люди видят не ее, а свою жизнь.

Любовь Толкалина регулярно выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии и видеозаписи, таким образом делясь с подписчиками подробностями своей частной жизни. Периодически актриса публикует весьма неоднозначные кадры, которые поклонники воспринимают не всегда позитивно.

К примеру, недавно Любовь выложила фотографию, на которой запечатлена лежащей на галечном берегу, прикрытая только красной тканью. "И все таки до какой же степени все эти линзы и приборы не передают то, что видно глазу на рассвете.... и все таки Бог вне конкуренции...." – подписала снимок Толкалина.

Пока одни фанаты восторгались великолепной физической формой актрисы и ее смелостью, другие раскритиковали Любовь за излишнюю любовь к обнажению. Дескать, пора уже одеться и подумать о душе.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Июл 24 2017 в 10:05 PDT

Толкалина не упустила возможности ответить критиканам. Актриса опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена в той же позе, на том же месте, но на сей раз ее фигуру украшает черный лаконичный купальник. "Чтобы всех вернуть в состояние мира, вывести из состояния искривленности, потому что не понятно почему, но многие видят не красоту рассвета, а красную тряпку...нужно делать скидку на то что народ у нас не занимался средневековым конфуцианством))))) начинается дуэль на мясорубках))))", – с издевкой заметила Толкалина в подписи к фото.

Далее актриса выразила мысль, что люди проецируют на нее свои проблемы. "люди считают себя носителями истины, которую они высказывают)))) люди совершенно не знающие меня. Пишущие мне издалека своей жизни, пишут и не понимают, что все их мысли– это отражение их жизни. Пишут они не обо мне, а о себе)))))", – заключила актриса.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Июл 25 2017 в 12:01 PDT

Завершила свою подпись Любовь такими словами, попытавшись объяснить, зачем она выложила предыдущее фото, наделавшее столько шуму: "если бы каждый из них проснулся бы сегодня в 5 утра и оказался в красивейшей бухте, не возникло бы разговора о том , что перебор или я – вторая какая то настя.... трусами забитым головам сообщаю – купальник у меня есть....но часто надеваю я его исключительно, чтобы сделать фото для инстаграмма))))) всем мирного доброго утра!!!!"