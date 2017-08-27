Толкалина поразила снимком в прозрачном платье

Актриса Любовь Толкалина вновь поразила своих подписчиков в самое сердце обворожительным снимком в просвечивающемся едва ли не до полной прозрачности платье. Свою публикацию она посвятила Международному дню кино.

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина напомнила, что Международный день кино празднуется 27 августа. "Целых 4 года в моей жизни не было кино.множество сериалов. Не было полного метра. Такого , чтобы захватывало дух. И вот сейчас чую, захватывает))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась она.

Впрочем, наибольшее внимание со стороны подписчиков досталось не тексту, который написала актриса, а снимком, которым она его сопроводила. Перед изумленной публикой Любовь Толкалина предстала в очень легком платье, которое смело можно назвать прозрачным. Подписчики оказались просто в восторге.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Авг 27 2017 в 3:57 PDT

"Дорогие коллеги по всем кинодепартаментам! Желаю работы, желаю творчества, желаю оправдания жизни и ощущения бессмертия в каждом дне,и чтобы нас никогда не били палками в полете))))))", – обратилась Толкалина к товарищам по большому экрану.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Авг 23 2017 в 8:50 PDT

К ее поздравлениям присоединились и комментаторы. Впрочем, львиную долю первых сообщений заняло восхищение внешними достоинствами актрисы. "Огонь!!!", "😍", "Классное платье! На потрясающей красоте !!!", "Супер фото", "Вы офигенная!! Всегда !! ❤️", "Красивая девушка 🎻", – не прекращали делать комплименты подписчики.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Июл 24 2017 в 10:05 PDT

Отметим, Толкалина часто делится в Instagram самыми разными фотографиями, в том числе и довольно откровенными. Неоднозначную реакцию, например, вызывал снимок, на котором полностью обнаженная актриса лежала на галечном берегу, прикрытая лишь красным полотном. Увидев неоднозначную реакцию публики актриса опубликовала точно такой же снимок, но уже одетая в черный купальник.