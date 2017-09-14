Сати Казанова отменила пышную свадьбу

Певица Сати Казанова рассказала о подготовке к свадьбе с итальянцем Стефанно Тиоццо. Торжество пройдет на родине жениха.

По словам Казановой, свадебная церемония состоится в Италии. В подготовке певице помогают родственники, друзья и специалисты.

"Была мысль отмечать на Кавказе, но я отказалась. В традициях моего народа может отмечаться на родине невесты событие, когда род провожает девушку. Приходят сваты целой делегацией и провожают ее из родительского дома – может быть много народа. У нас этого не будет", – рассказала Сати.

На родине артистки принято гулять с размахом. "Что-то мы сделаем на Кавказе, но не в том масштабе, как предполагалось. Я планировала пригласить 300-350 человек – это только близкий круг родственников, без друзей и семьи жениха. В Италии попроще. Людей будет вполовину меньше: уютнее, спокойнее, изящнее", – добавила выпускница "Фабрики звезд".

Сейчас невеста находится в поисках платья. "Туфельки купила месяца полтора назад. Выбрала на низком каблуке, чтобы было удобно и комфортно. На свадьбе я планирую танцевать, быть счастливой и наслаждаться", – заявила исполнительница в эфире RU.TV.

Напомним, что в свое время Сати Казановой приписывали роман с предпринимателем Александром Шенкманом. Некоторые даже были уверены, что они поженятся, но этого не случилось. Певица подчеркнула, что с бизнесменом ее связывают исключительно дружеские отношения.

