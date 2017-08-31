Состояние певицы Сати Казановой ухудшилось

Стало известно, что у популярной исполнительницы Сати Казановой проблемы со здоровьем. Как оказалось, у певицы тройной сколиоз, причем ее состояние ухудшается.

Певица Сати Казанова сама сообщила о проблемах со спиной. Певица опубликовала свое фото на официальной страничке в социальной сети Instagram и рассказала о своем состоянии. По словам артистки, ее позвоночник напоминает букву S. "Столь сильный тройной (!) сколиоз умудрилась наработать и не заметить 😧 Самое грустное, что за 12 лет занятий йогой динамика только ухудшалась (тому доказательством служат снимки мрт и рентген) 🤷🏻‍♀️", – написала Казанова.

К счастью, певица сумела найти специалиста, который ей "лепит заново позвоночник и всю костную систему". От него Сати узнала важную вещь, о чем немедленно поделилась с поклонниками. "Позвоночник – это остов, наш стержень. Если он крив, значит, и со стержнем внутреннем не все ладно. Выводы мои такие: сей факт не есть хорошо или плохо. Мы все с детства под что-то прогибались (родители, воспитатели, школа и пр...), редкий ребенок смог избежать сколиоза... Но сейчас, когда есть возможность ОСОЗНАТЬ, распознать, проработать – это и есть работа в моменте настоящем, способная исцелить прошлое и выстроить будущее 🙏💖 ", – объяснила певица.

Примечательно, что при сколиозе нельзя заниматься спортом. "И, что важно(!), НЕ заниматься спортом, йогой и танцами на кривой позвоночник – к сожалению, это только усугубит положение. Снимок рентген в помощь. Ну и – ОСОЗНАННОСТЬ 🙏😍 ", – завершила свою речь исполнительница.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Авг 29 2017 в 11:39 PDT

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Июл 24 2017 в 6:11 PDT

Несмотря на проблемы со здоровьем, в жизни Сати Казановой приятные перемены. Ранее стало известно, что девушка выходит замуж. Об избраннике звезды почти ничего не известно. Стефано Тиоццо занимается фотографией, а его работы пользуются большой популярностью.