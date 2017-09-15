Сати Казанова покинула Россию перед свадьбой

Выпускница "Фабрики звезд" Сати Казанова опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором запечатлена с полуголым мужчиной. Артистка улетела в Турцию перед самой свадьбой, что весьма заинтриговало поклонников.

"Что мы делаем с этим накачанным, голым и расписным мужчиной на яхте в Турции? И почему я в роскошном платье и дорогих бриллиантах в 40 градусов жары? Об этом и многом другом вы узнаете… очень скоро", – подписала Казанова фото. Подписчики тут же стали выдвигать идеи.

Фолловеры артистки предположили, что на снимке – избранник девушки. "Случайно не за него замуж выходите, Сати?", "Что вы делаете с этим голым?", "Это ваш муж?", "Однако интрига", – гадают пользователи соцсети. Но некоторые особенно внимательные подписчики узнали в брутальном мужчине одного из ярких представителей лейбла Black Star рэпера Doni. "Хорошая идея снять вместе с ним клип!", "Съемки клипа, Сати", – прокомментировали они. А другим было не столь важно, чем занимается певица в Турции, для них главное, что она прекрасно выглядит! "Не знаю, что Вы там делаете, но Вы выглядите потрясающе, Сати!" – восхитилась одна из поклонниц Казановой.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Сен 15 2017 в 12:15 PDT

Как писали Dni.Ru, ранее звезда рассказала о подготовке к свадьбе с итальянцем Стефанно Тиоццо. Торжество пройдет на родине жениха. В приготовлениях к празднику певице помогают родственники, друзья и специалисты.

Напомним, что в свое время Сати Казановой приписывали роман с предпринимателем Александром Шенкманом. Некоторые даже были уверены, что они поженятся, но этого не случилось. Певица подчеркнула, что с бизнесменом ее связывают исключительно дружеские отношения.