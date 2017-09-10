Панин на коленях просил Шпицу не бросать его

Алексей Панин 10 сентября празднует свое 40-летие. Актер всопмнил о своих романах и о тех безумствах, на которые шел ради женщин.

Имя Алексея Панина уже долгое время не сходит с заголовком светской хроники. Известный своим эпатажным поведением актер решился откровенно рассказать о своих многочисленных романах.

"В разные периоды моей жизни рядом со мной были женщины, с которыми меня связывали чистые, искренние отношения", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Алексея Панина. Однако своей женой он может назвать только Людмилу Григорьеву, с которой они развелись в 2014 году. "На бракоразводном процессе мы с Люсей не присутствовали. Нас развели заочно. Поэтому этот развод для меня ничего не значит", – уверяет актер.

Однако Панин признал, что были в его жизни и другие женщины. Всех их он вспоминает с благодарностью. Например, роман с актрисой Екатериной Шпицей пришелся на период его "бурной, веселой жизни". "Когда мне было плохо, я звонил Кате. Я помню, как она меня обогревала дома, когда я приезжал к ней полупьяный, немытый. Ложился на полу и, обнимая Катю, просил ее на коленях: "Не бросай меня". Алексей Панин еще тот подарочек был тогда", – признал он.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Сен 10 2017 в 12:14 PDT

Свои отношения с актрисой Татьяной Арнтгольц Панин охарактеризовал как "неспетую песню". "Таню Арнтгольц я люблю с юности. Впервые я ее увидел в сериале "Простые истины". И потом, когда мы начали с ней сниматься, я был влюблен в нее просто всеми клеточками, я просто ждал каждый съемочный день, чтобы увидеть Таню Арнтгольц. Но с Таней Арнтгольц у нас ничего не было…", – рассказал Панин.

Несмотря на многочисленные попытки Алексея Панина ухаживать за ней, романа так и не получилось. "Но для меня она стала близким и родным и самым-самым-самым. И люблю я ее еще больше, чем любил раньше", – добавил актер.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Сен 9 2017 в 1:10 PDT

Ради отношений Алексей Панин часто идет на разные безумства. Впрочем, сам он воспринимал свои поступки как нечто самой собой разумеющееся. "Мне и в голову не приходило, что то, как живу я, это считается безумством у людей. Я считаю, что это нормальное желание, потребность мужчины выражать свои чувства к любимой девушке", – отметил актер.

Например, во время романа с актрисой Любовью Зайцевой после одной из многочисленных ссор загладить свою вину он заложил свой Mercedes и купил колье с рубинами. Спустя годы он вновь заложил Mercedes (уже другой), чтобы вывести Любовь Зайцеву в Париж. Однако девушка видеться с Алексеем Паниным отказывалась категорически, и тогда ему пришлось пойти на хитрость.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Сен 4 2017 в 9:18 PDT

"Я подговорил своих знакомых, работающих на Муз-ТВ, чтобы с ней связались, предложили ей якобы работу во Франции, якобы съемки в рекламном ролике", – вспомнил актер. В самолет он зашел самым последним, так как боялся, что девушка покинет борт, едва его увидит. "Мы, конечно, предсказуемо поругались во время полета. И когда приземлились в Париже, продолжили выяснять отношения. В общем, мы с ней ругались-ругались-ругались, и в конце концов, чтобы достучаться до нее, я прыгнул с набережной в Сену", – рассказал Панин.

Однажды на свидание с ней он приехал в костюме, с охапкой цветов и верхом на белом коне. "Но конь, это громко сказано. Это была такая белая кляча, которую я подобрал возле кинотеатра "Пушкинский", где она катала детей", – признался артист.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 22 2017 в 12:36 PDT

Свои отношения с актрисой Мариной Александровой Алексей Панин назвал честными, искренними и настоящими. Но вот безумств в хорошем смысле этого слова тогда актер не совершал. Зато разбил ее машину. "Марина, уезжая в Рим, оставила мне ключи от своей машины, на которой я благополучно попал в аварию. Марина мне как порядочная женщина, конечно, ничего не предъявляет, но я чувствую за собой должок, и я обязательно с ней рассчитаюсь", – уверяет Панин.

Как свой безмный поступок в отношениях Алексей Панин воспринимает женитьбу с Людмилой Григорьевой. "Я помню, как-то утром просыпаюсь с похмелья с гастролей, синяк под глазом, потому что я там за кулисами куда-то не туда вошел, а Люся меня толкает в бок: "Леша, мы жениться будем?" И тут я вспоминаю, что вчера обещал жениться. Звоню в ЗАГС, а там выходной, не работает. Я думаю: "Ну слава богу, пронесло", – вспомнил актер.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 18 2017 в 10:33 PDT

Однако со второй попытки дозвониться все же удалось, после чего жених и невеста быстро оделись, купили кольца в первой попавшейся ювелирной лавке и на такси доехали до ЗАГСа. Там они объяснили, что в этот день хотят не подать заявление, а сразу же расписаться. "Нас в две минуты расписали, мы махнули шампанского, и вечером я уехал на спектакль. Вот это безумная наша свадьба", – рассказал Панин.

Уже меньше чем через неделю во время ссоры Панин и Григорьева во время ссоры выбросили свои кольца в окно машины, а по приезду домой принялись бить посуду. "Мы с Люсей никогда не поднимали друг на друга руку, но зато разнесли несколько гостиничных номеров, квартир. Все вдребезги, при этом Люся рвет еще и паспорт и выбрасывает его в окно. Разрушенная квартира, посуда, мы с Люсей уже устали, ложимся спать, в обнимку утром просыпаемся и начинаем прекрасно жить дальше", – отметил Панин.