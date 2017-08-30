Калашникова "посадила" Панина на иглу

Скандально известный актер Алексей Панин решил преобразиться накануне своего 40-летия. Он решился на эксперименты с лицом, чтобы подкорректировать свой образ.

Алексей оказался на приеме у пластического хирурга Гайка Бабаяна. А привела его туда модель и певица Анна Калашникова.

"Несмотря на то, что я себя не записываю в старики, надо смотреть правде в глаза. Мне уже не двадцать лет. И лицо уже немножко подустало и требовало легкого тюнинга", – говорит Панин. По его словам, на внешности сказался образ жизни и сценический грим.

На серьезные изменения во внешности и пластические операции артист не делал и в ближайшее время не планирует. "Мы сделали филлеры (так называемые, уколы красоты – прим. ред.), которые немного подтянули лицо", - поделился Алексей.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 30 2017 в 6:52 PDT

Он выразил огромную благодарность Калашниковой за то, что она не просто привезла его в клинику, но и морально поддерживала во время процедуры, держа за руку. Панин признался, что он жуткий паникер и очень боится врачей "и всего, что с этим связано". Отметим, что уколы красоты вместе со своими плюсами имеют недостаток – чтобы, поддерживать их положительный эффект, нужно время от времени повторять процедуры, таким образом человек подсаживается на филеры.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 30 2017 в 7:18 PDT

Причиной, которая привела его к решению омолодиться, стали новые проекты. "Последние три года я практически не снимался в связи с тем, что боролся за свою дочь. Сейчас все, слава тебе, Господи, позади. И с работой все восстанавливается. У меня два больших проекта. Один из них – программа на YouTube. А другой проект – большой, долгоиграющий ситком под сто серий. Хочется появиться перед людьми в более свежем виде", – цитирует Алексея сайт "Комсомольская правда".