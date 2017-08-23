Дочь призналась в обиде на Алексея Панина

Девятилетняя дочь Алексея Панина Нюся дала откровенное интервью. Она призналась, что они проводят вместе буквально каждый час, и рассказала, за что обижается на родителя.

Нюся считает, что похожа на своей скандально известного отца Алексея Панина внешностью и характером. "Мы просто почти одинаковые", – коротко объяснила девочка. Сам Панин высказал свою точку зрения на этот вопрос: "Мне кажется, Нюся такая же живая, как я. Хотелось бы верить, что она вырастет честным человеком и будет говорить правду в глаза, потому что мне лично очень не нравятся лживые люди".

По словам девочки, они "все" делают вместе. "Каждый день, каждый час. Разве что в магазины его не беру, люблю себе сама вещи покупать". – рассказала Нюся. Однако есть омрачающие их жизнь моменты. "Открытку могу нарисовать, но он этого не ценит, и я на него обижаюсь", – цитирует наследницу Панина Starhit.

Алексею пришлось оправдаться. "Нюся считает, что я не обращаю внимания на ее подарки, но это не так. Я приезжаю в деревню, она приносит мне рисунки, я говорю спасибо, обниму, поцелую. И все. А она хочет, чтобы я их с собой в Москву забрал и любовался каждый день. И дуется", – объяснил актер.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 13 2017 в 11:57 PDT

Нюся призналась, что в будущем собирается пойти по отцовым стопам – стать актрисой. "Потому что можно прожить несколько жизней – за каждого персонажа. Или оператором: мне нравится фотографировать и снимать видео на телефон", – сообщила девочка.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 17 2017 в 10:17 PDT

Ее намерения Алексей активно поддерживает. "Я приму любой выбор дочери, даже если она дояркой захочет стать. Что касается актерской профессии, пусть пробует, подсоблю. Я не из тех родителей, кто обмораживается и говорит: мол, пусть ребенок все делает сам. Когда есть возможность помочь, почему нет? Если бы дочь сейчас поступала в Щукинское училище, я бы шепнул Владимиру Абрамовичу Этушу, чтобы присмотрелся к ней. Мы много лет дружим, он мне как дедушка", – рассказал Панин.