Странные отношения Панина и Солнцева

Что связывает актера с участником "Дома-2". Слухи ходят разные. Но правду знают только участники этой истории.

Актер Алексей Панин и шоумен Рустам Солнцев – личности яркие, заметные, неординарные, склонные к эпатажу и провокациям. Смелость, нежелание жить по шаблону – кредо обоих.

В последнее время их часто видят вместе. Недавно, например, знаменитости ворковали в ресторане. И не остались незамеченными другими посетителями.

Отношения Солнцева и Панина многим кажутся странными. И давно вокруг их имен множатся разные слухи. Говорили, например, что они не просто друзья, что их связывает что-то более глубокое и проникновенное. Но бывший участник "Дома-2" все досужие домыслы на корню пресек и пригрозил клеветникам. "Я считаю Алексея замечательным человеком, талантливым актером, примерным отцом, но мне не нравится вся та грязь, которая на него льется, словно бы избрали мальчика для битья и упражняются", – пояснил Солнцев Dni.Ru.

"У Панина сейчас нет никакой поддержки, поэтому мне захотелось встать на его сторону, – продолжает Рустам. – Люди его просто возненавидели. Я читаю комментарии, которые пользователи оставляют в ответ на скандальные видеоролики Панина, и диву даюсь – откуда в них эта злость берется! Но ведь эти видео не делают Панина плохим человеком, их появление не значит, что его надо гнобить и оскорблять. Тем более, они не предназначались для чужих глаз, они были просто украдены кем-то и выложены в Сеть из-за какой-то гадливой вредности. Панина этим просто подставили и унизили. А ведь даже у самых простых людей в телефоне есть снимки и видео, которые могут скомпрометировать".

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Июн 18 2017 в 6:00 PDT

Рустам знает, как для Панина важна поддержка. "Алексей рассказал, что видел тот нашумевший ролик, где я в розовом лифчике встал на его защиту после появления видео в женском белье. Говорит, что очень смеялся. И благодарил, что я не отвернулся, а поддержал, для него это очень ценно, он дорожит друзьями и всегда за добро отплатит добром", – рассказал Солнцев.