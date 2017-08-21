Панина публично опозорили в ресторане

Посетители встретили актера громким лаем. Но он сделал вид, что ничего не происходит.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" – давний друг скандально известного Алексея Панин. Актер славится любовью к эпатажу – в Сети то и дело появляются шокирующие снимки и видеоролики, в которых он орально ублажает мужчину, ходит по улицам в женских колготках, мастурбирует на камеру, милуется с собакой.

А Солнцев, как правило, встает на его защиту. Недавно, например, эксцентричный Рустам надел розовый лифчик, чтобы выразить поддержку коллеге. "У Панина сейчас нет никакой поддержки, поэтому мне захотелось встать на его сторону, – пояснил Рустам Dni.Ru. – Люди его просто возненавидели. Я читаю комментарии, которые пользователи оставляют в ответ на скандальные видеоролики Панина, и диву даюсь – откуда в них эта злость берется! Возможно, потому что все эти его экзерсисы, клипы очень некрасиво сняты – не эстетично, не симпатично. Алексей в них не сексуален, а просто уродлив".

Панин не дает заскучать – постоянно какие-то выходки! Поговорить о них и пригласил актера в ресторан Солнцев. "Стоило нам там появиться, как мы оказались в центре внимания, – рассказал Dni.Ru Солнцев. – За одним из столов сидела молодежь, и кто-то нам вслед громко разливисто залаял. Типа, дали понять Лешке, что он собак дерет. Но он сделал вид, что ничего не заметил. А мне так смешно стало".

Рассказал Рустам вкратце и о содержании разговора. "Мы договорились с ним, что темы, которые уже все обсосали, поднимать не будем, – заверил Солнцев. – Но все равно я спросил: "Тебя можно поздравить с тем, что помирился с женой?". Но Панин лишь горько выдохнул: "Нет, мы не помирились, увы. Но ей надо общаться с ребенком, поэтому я не буду препятствовать, все понимаю".