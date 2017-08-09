Наташу Королеву перестали узнавать

Звезда российской эстрады с юмором говорит о своем небольшом росте, мол, поэтому ее редко узнают на улице. Однако, супруга Тарзана рассказала, что с удовольствием наблюдает, прогуливаясь чуть позади мужа, как другие женщины "клюют" на ее эффектного возлюбленного.

"Меня обычно не узнают. В Москве все на своей волне. Но если мы идем вдвоем с Сережей – это особая история, потому что он видный, притягивает внимание. Русская народная забава – ловим на живца. Специально отстаю на шаг-два и наблюдаю, как на него реагируют женщины. Меня не замечают, я же маленькая", – рассказала исполнительница популярной в 90-х композиции "Желтые тюльпаны".

Королева призналась, что никогда красавицей себя не считала. "Симпатичная? Да. Обаятельная и энергичная? Конечно! Я с малых лет поняла, что энергетика человека может быть гораздо привлекательнее, чем его внешние данные", – цитирует звезды сайт Tele.ru.



Супруг певицы рассказал, что до сих пор страдает от детских комплексов. "Себя просто ненавидел. Девушки, которые мне нравились, проходили мимо, даже взглядом не удостоив! Они встречались со взрослыми мальчиками, а я был мелкий, никому не нужный, но мне так хотелось их внимания", – пожаловался Сергей Глушко.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Июл 24 2017 в 11:57 PDT

"Начал заниматься спортом, и однажды на дискотеке меня отловила самая главная "принцесса" школы. Затащила в угол и страстно поцеловала. Для меня это был шок, потому что даже мечтать о таком не мог. Мне не хотелось отрываться от нее, но все же я отстранился, чтобы спросить: "Почему?! Ты же меня не замечала!" И она мне сказала: "Как я могу пройти мимо парня с такой фигурой?"", – поделился секретом успеха Тарзан.

Тем не менее, Глушко до сих пор стесняется раздеться на пляже и искренне завидует тем мужчинам, которые "своих огромных животов не смущаются".

Супруга Сергея тоже вспомнила забавную историю, как ее однажды перепутали с другой женщиной: "Организаторы концерта перепутали меня с Мариной, моим директором. Прилетели с ней в Тольятти, выходим из аэропорта. Вижу, уже делегация с букетами стоит. Первой шла Марина. Она за метр восемьдесят, красивая, видная, в шубе до пят. У людей даже сомнения не было, что это я. Бросились, руки ей жмут, цветы вручили. А она на меня показывает. Они даже сразу не поняли, что тот гном сзади – Наташа. Представляете, что делает телевизор? Если все думают, что я килограммов на 20 толще и выше на метр".