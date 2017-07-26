Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа

Известный исполнитель, солист группы "Звери" Рома Зверь рассказал о переломном моменте, который произошел в его семье. Однажды жена Марина заявила об уходе после его очередного пьяного загула.

Рома Зверь и его супруга Марина Королева вместе уже 12 лет. Они тщательно скрывали свои отношения, тайно расписались в 2004 году. На бракосочетании были только родственники и самые близкие друзья. Марина подарила Роме двух очаровательных дочерей. а сам певец известен как примерный муж и отец.

Однако так было не всегда. В своей новой книге "Солнце за нас" популярный исполнитель рассказал о переломном моменте, который им с женой пришлось пережить. В частности, артист признался, что злоупотреблял алкоголем и устраивал дебоши. "Марина многое терпела. Бывало, мы ехали из тура, чувствовали, что не допили в поезде и вместе с Кириллом и Мартыновым припирались к нам домой продолжать. И вот ситуация: Марина открывает дверь, вваливается эта пьяная шобла. Возлияние алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Эта тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс еще то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится", – поведал Рома Зверь.

В какой-то момент терпение супруги исполнителя лопнуло. "Марина устала и в один прекрасный момент сказала: "Я уезжаю". Она собиралась, но не успела. Я изменился…" – цитирует Рому Зверя Starhit.

Публикация от Рома Зверь (@romanbilyk) Июл 5 2017 в 4:40 PDT

После этого певец решил измениться. В 2015 году он впервые снял Марину в клипе на песню "Прогулки", а не так давно на своей персональной фотовыставке представил публике несколько снимков с ее изображением.