Наташа Королева не хочет слышать о внуке

Наташа Королева рассказала о жизни своего сына Архина. По словам певицы, наследнику только 15 лет, и ей становиться бабушкой еще рано.

В этом году сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко Архип заканчивает обучение в Америке. Родители регулярно навещают наследника. А в июне, говорят, Наташа Королева планирует привезти сына обратно в Россию. При этом Архип не будет все летние каникулы сидеть сложа руки. "Он сам хочет начать зарабатывать. Пока на эту тему мы подробно не разговаривали. Может быть, он будет работать в парке Горького, а быть может – в "Макдоналдсе". Я считаю, что это ему не помешает", – отметила исполнительница.

Архип весьма серьезный подросток, на девушек он не распыляется. Постоянной возлюбленной у него нет, и Наташа Королева этому обстоятельству только рада. "Архипу только пятнадцать лет: подождите меня бабушкой делать! Сейчас для него главное – это учеба. Меня радует, что сын учится неплохо. Проходить обучение на иностранном языке непросто. Но он справляется: никаких нареканий у меня к нему нет. Это уже заслуживает уважения", – цитирует Наташу Королеву "Собеседник".

Отметим, что учиться в США певица отправила сына несколько лет назад. Инициатором такой идеи стала мать Наташи Королевой Людмила Порывай. Женщина на протяжении десятилетий живет в Майами, где у нее есть собственные апартаменты. Порывай настояла на учебе Архипа в Америке из-за его незнания английского языка.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 10 2017 в 8:24 PDT

"Наташа с Сережей платили бешеные деньги за обучение, а ребенок не заговорил на иностранном. Я сказала дочери: "Архип – уже большой мальчик. Пусть на годик приедет в Майами". Наташа согласилась. И действительно: Архип побыл здесь и стал свободно говорить по-английски", – рассказала Людмила Порывай.