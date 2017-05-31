Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника

Сегодня, 31 мая, отмечает день рождения популярная певица Наташа Королева. Ее директор и подруга рассказала о любовном треугольнике артистки, отметив, что многие суждения о Наташе ошибочны.

Несмотря на то, что Наташа Королева и Игорь Николаев расстались много лет назад, и теперь оба счастливы в других отношениях, роман "дельфина" и "русалки" до сих пор волнует общественность. Причем в ходе пересудов Николаева представляют душкой и "брошенкой", а Королеву – бессердечной женщиной, оставившей того, кому была обязана славой и успехом. Особую пикантность ситуации придавал новый возлюбленный Наташи – стриптизер Сергей Глушко со звучным псевдонимом Тарзан.

Однако подруга и директор певицы Марина Наринская уверена, что многие суждения в отношении любовного треугольника Королевой ошибочны. "Считается, что Наташа ушла от Николаева к Тарзану. Но Сергей в личной жизни Королёвой появился только через год после того, как от нее ушел Игорь. Наташа в этом плане абсолютно чиста как перед Николаевым, так и перед Богом", – заявила представительница певицы.

При этом она подтвердила, что группа Тарзана действительно ездила с Королевой на гастроли. "Но никаких отношений между ними не было. Когда они стали жить вместе, Наташа изменилась. С Сережей стала более простой. Когда жила с Николаевым, она была суперзвездой. А сейчас Наташа ближе к народу, мягкая и гибкая", – цитирует Наринскую "Собеседник".

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Дек 24 2016 в 2:39 PST

Сегодня, 31 мая, Наташа Королева отмечает 44-летие. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала старую фотографию, на которой запечатлена на первом году жизни. "Вот такой я пришла в этот мир 44 года тому назад !!!Невероятно но факт, это фото было сделано для журнала Здоровье , статья "Ваш малыш"где давали советы молодым мамам как растить грудничков!!!Первая фото сессия для глянца да ещё и в НЮ формате в советское то время 😂😂😂Смело!!!😜😜😜С днём рождения тебя неугомонная Наташа Порывай ,уже пора стать взрослой !!!🤣🙃🤣🙃🎂" – написала именинница.