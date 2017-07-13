Королева возмущена своим чудовищным снимком

Сегодня стартует Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Наташа Королева, которую пригласили спеть на открытии, начала скандалить, едва сойдя с поезда.

До рассвета 11-му вагону фирменного поезда Москва – Полоцк не было покоя. Здесь ехала Наташа Королева со свитой. Смех, песни, громкая речь с характерным украинским акцентом – находившемуся в купе рядом корреспонденту Dni.Ru сразу стало понятно, что ему "повезло" соседствовать с известной артисткой. Оставалось завидовать Дмитрию Губерниеву и Александру Панайотову – они ехали в другом вагоне и могли поспать в тишине.

По приезде в Витебск грянул гром. Оказалось, что Королевой надо сфотографироваться на аккредитационный бейдж, без которого даже на репетицию не пустят. "Это возмутительно, – негодовала Наташа. – Кто придумал эти утренние фотографирования!" И звезду можно понять – всю ночь веселилась, попытавшись утром скрыть постаревшее без макияжа лицо за огромными темными очками. А тут – фотографируйся, пожалуйста, Наташа.

Была еще одна причина, по которой Королева не хотела позировать перед камерой. "Наверное, что-то цветет, у меня такая жуткая аллергия, лицо опухло", – вздыхала она. Конечно, фотография получилась чудовищной. "Это худший кадр в моей жизни", – вздохнула певица. Было видно, что у нее сразу упало настроение. Тем более, многие обратили внимание, что в жизни она не очень похожа на свой глянцевый журнальный образ.