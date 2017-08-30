Чехову пропесочили за колхозный вид

Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова выложила в Instagram откровенное фото, демонстрирующее ее сексуальный бюст. Однако некоторые подписчики раскритиковали звезду за внешний вид.

Горячая брюнетка вновь порадовала мужчин-поклонников своими роскошными формами. На этот раз Анфиса опубликовала фото на крыше высотки.

Наряду с восхищенными комментариями многие раскритиковали телеведущую в открытом бежевом платье с серебристыми пайетками. Пользователям не понравился загар знаменитости. "От купальника следы незагоревшей кожи.....как-то уж совсем "загар колхозницы", "Лямки от купальника видно... отфотошопить никак?..", "Красивое фото, только не очень удачно следы от купальника", – пропесочили Чехову комментаторы.

Не вдохновили подписчиков и голые подмышки звезды. "Почему все так любят показывать подмышки?", "Ну как-то не очень Ваши подмьшки. Намного неприятно, а так ок", – считают юзеры. Разумеется, множество комментариев было адресовано груди Анфисы. "Сиси готовы выпрыгнуть из платья", - подметил один из поклонников.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Авг 30 2017 в 6:56 PDT

Отметим, что свою публикацию Чехова снабдила лирическим стихотворением собственного сочинения, которое поклонникам очень понравилось. "Люди теряют лучшие годы/ Кошельки теряют и голос.../ Теряют ключи, адреса и головы/ И беспечную свою молодость", – гласит первое четверостишие. В творении Анфисы читатели увидели нераскрытый талант поэтессы и глубокий внутренний мир телеведущей.