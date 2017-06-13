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Исхудавшую Чехову упрекнули в анорексии

Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Многие годы Анфиса Чехова была защитницей дам с пышными формами, а теперь заметно похудевшую ведущую сложно узнать. Поклонники бьют тревогу и просят любимицу остановиться.
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"Итак, друзья, продолжающие мне писать о том, что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все. Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 см, весом 63-65 кг и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально! Я не сижу на диетах, я ем все что хочу и в таких порциях, чтобы почувствовать себя сытой! Поэтому голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии", - поспешила успокоить подписчиков Анфиса.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Многие поклонники Чеховой не на шутку огорчаются таким переменам во внешности любимой ведущей. "Ну зачем? Зачем вы похудели? Такая женщина роскошная была", "Совсем тростиночка", "Анфиса, прекрати худеть. Так и до анорексии недалеко!", – выражают негодование фолловеры.

Девушка продолжает утверждать, что ничего не делала, чтобы специально похудеть: не пила таблетки, не откачивала жир. Ведущая всячески намекает на то, что есть заветный способ побороть лишний вес без диет, но до сих пор его не обнародовала.

"Я не пила никаких специальных таблеток, не ставила никаких баллонов в желудок, ничего не отрезала! А вот почему мой организм запустил процесс похудения, я обязательно когда-нибудь расскажу подробно! Все мечтают о том, чтобы все есть и не толстеть! И никто не формулирует свой запрос так, чтобы не хотелось есть то, что вредно для организма", – написала в Instagram Чехова.

Молодая мама отказалась от продуктов, которые делают ее "больной", "усталой", "агрессивной" и "несчастной". К таковым, по ее мнению, относятся мясо, хлеб и сладкое. Прийти к этому, по утверждению Чеховой, можно, если любовь к себе будет сильной и осознанной.

За последние полгода Анфиса сбросила 15 килограммов. Телеведущая уверяет, что резкая потеря веса -  это сильный стресс для организма, но сама продолжает стремительно худеть. 

Автор: Василиса Моргунова13 июня 2017, 11:05

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