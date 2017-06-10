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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова раскрыла свою связь с Сергеем Жуковым

Анфиса Чехова и Сергей Жуков. Фото: Dni.ru
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась любопытным наблюдением со своими поклонниками. Она рассказала, что связывает ее с солистом группы "Руки вверх" Сергеем Жуковым.

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Анфиса Чехова отблистала на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ в элегантном платье изумрудного цвета с весьма привлекательным декольте. Фотографы поймали ее в одном кадре вместе с певцом Сергеем Жуковым.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Не дожидаясь появления в СМИ слухов, телеведущая решила раскрыть свою с ним связь. "Как вы думаете, что нас объединяет с Сергеем? Один и тот же вопрос, который нам задают при встрече🙈 "Как вы похудели?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – на своей странице в Instagram написала Анфиса Чехова, сопроводив свои слова тем самым совместным снимком.

 

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

 

Она заметила также, что пока солист группы "Руки вверх" худеет, всех окружающих он – наоборот – старается подкармливать. "Кстати, когда я раньше сидела на диетах, я тоже, как бешеная, готовила и всех кормила.🍝🍟🍗🍖🍕🌭🍔🍤🍞🥖", – призналась Анфиса Чехова.

"Сейчас я не сижу на диетах😉", – отвечая на вопросы комментаторов заметила ведущая. А вот то, каким образом ей удается поддерживать свою форму Анфиса Чехова предпочла оставить скрытым завесой тайны.

Отметим, и формы, и платье телеведущей уже успели вызвать настоящий шквал комплиментов со стороны ее поклонников, да и всех зрителей церемонии награждения премией МУЗ-ТВ. Осталась довольна выбраным нарядом и сама Анфиса Чехова.

"В зеленом на зеленой дорожке🙈 Хотя, наверное, цвет моего платья можно назвать изумрудным🍏 Я как изумруд в обрамлении черненого золота Ксении Собчак и олимпийского чемпиона, греко-римского борца Давида Чакветадзе 💪🏼🙈", – написала она.

Автор: Геннадий Куприянов10 июня 2017, 11:44
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Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв

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