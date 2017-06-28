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Похудевшая Чехова в купальнике похожа на Боярского

Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Сексапильная телеведущая Анфиса Чехова похвасталась роскошной фигурой в Instagram. На одном из снимков она сама себе почему-то напомнила Михаила Боярского.
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Анфиса отдыхает сейчас с сыном Соломоном в Испании. Практически каждый день телеведущая, обладающая поистине роскошными формами, радует мужчин откровенными фото.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Разноцветные купальники и бикини практически не скрывают богатства Чеховой. Светские СМИ утверждают, что за последние месяцы теледива сильно похудела, что особенно заметно в области талии.

Подписчики ежечасно одаривают свою фигуристую любимицу комплиментами, а та, в свою очередь, веселит их в подписях к фото. На одном из снимков звезда напомнила самой себе самого любимого мушкетера россиян.

"Ээээй, каналья🐎📿⚔️ Почему-то мне кажется, что здесь я похожа на Боярского😱", – огорошила поклонников Чехова, позирующая в шляпе, но без усов и фирменного шарфа футбольного клуба "Зенит", поэтому сходство весьма спорное.

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Ээээй, каналья����⚔️ Почему-то мне кажется, что здесь я похожа на Боярского��

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

"Все дело в шляпе 😂 Волшебной шляпе)", – объяснил мимолетное сходство Чеховой с Боярским один из подписчиков. "Нет..не хватает усов", "Однозначно нет!!!!! Шикарная женщина!!!!", "Больше на Кэтрин Зету-Джонс!!!! Знойная красотка !!!! 👍", "Ого ноги от ушей", – успокоили красотку комментаторы.

Отметим, что многим не дает покоя изменившаяся фигура Анфисы. Якобы слишком уж сильно она похудела. А ведь Чехова долгие годы была защитницей дам с пышными формами. Встревоженные поклонники бьют тревогу, опасаются анорексии и просят любимицу остановиться.

Как-то раз, устав от подобных разговоров, Чехова высказалась на щекотливую тему в Instagram. "Итак, друзья, продолжающие мне писать о том, что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все. Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 см, весом 63-65 кг и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам я даже продолжаю считаться Plus size", – пресекла пересуды Анфиса.

Телеведущая рассказала о том, как ей удалось сбросить лишний вес. "Еще раз повторю, я не худела специально! Я не сижу на диетах, я ем все что хочу и в таких порциях, чтобы почувствовать себя сытой! Поэтому голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии", – язвительно заявила Чехова.

Автор: Иннокентий Звездинский28 июня 2017, 20:51
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Звезды с роскошным бюстом

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