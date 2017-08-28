Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра

В откровенной беседе с телеведущим Андреем Малаховым артистка Мария Максакова впервые рассказала о любви, предательстве и надеждах после убийства ее супруга Дениса Вороненкова. Вместе с тем, она вспомнила свои отношения с бывшим возлюбленным Владимиром Тюриным.

О том времени, когда они были вместе, Марии говорить тяжело. По ее признанию, оно было очень сложным, ведь мужчина не раз поднимал руку на певицу.

Максакова подтвердила слухи о том, что от Тюрина она уходила с переломанными ребрами. При этом она отметила, что рукоприкладство по отношению к ней не было редкостью.

Оперная дива рассказала, что с отцом ее детей Ильи и Людмила они не были зарегистрированы официально. "Он мне никто, мы и не расписывались", – сообщила Мария в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Кроме того, она заявила, что бывший возлюбленный воспользовался ее горем (смертью Дениса Вороненкова – прим. ред.) и практически отнял их общих детей.

"У меня были бы прекрасные отношения с детьми, но у меня ужасные отношения с их отцом, их нет и быть не может", – говорит артистка. Более того, она назвала ошибкой то, что родила от него сына и дочь.

"Это моя ошибка… Оказавшись там, уже выбраться было крайне сложно. Я себя ощущала инкубатором в непонятных для себя условиях", – призналась Мария. "Какие-то адвокаты ходят и рассказывают, какой он сентиментальный человек. А как он меня забивал до полусмерти, это от сентиментальности?", – возмущается она.

Оперная дива рассказала о нынешних отношениях с сыном Ильей. Так, 23 июля мальчик отметил 13-й День рождения, с которым она его поздравила. "Звонила, разговаривали", - коротко поделилась она.

Напомним, у Марии Максаковой трое детей. От предыдущих отношений у артистки подрастают сын Илья и дочь Людмила. Говорят, их отцом является главарь Братской группировки Владимир Тюрин (Тюря, Тюрик, Батя, Киномеханик). Отметим, что Тюрин был на 19 лет старше артистки.

Осенью 2010 года Владимира арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и отмыванию денег. Однако зимой 2012 года Тюрина освободили из-под ареста, потому что он якобы отошел от криминальных дел и владеет только легальным бизнесом.