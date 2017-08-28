Мария Максакова после отвратительной ссоры вернулась к матери

Телеведущий Андрей Малахов встретился в Киеве с оперной дивой Марией Максаковой. Артистка дала откровенное интервью, в котором рассказала, что помирилась со своей мамой Людмилой Максаковой.

В премьерной программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" ведущий сравнил жизнь артистки с сериалом "Игра Престолов" – настолько насыщенной и драматичной она является. Оперная дива пригласила съемочную группу к себе домой сама, узнав, что Андрей сменил место работы.

"А ты можешь приехать ко мне в Киев? Я хочу рассказать тебе все о любви", – сказала Максакова популярному российскому телеведущему. От такого предложения Малахов, разумеется, не отказался.

Встретила Мария Малахова не только хлебом-солью, но и салом с горилкой. Оперная дива выпила вместе с ведущим за встречу, и они приступили к самому откровенному интервью после ее отъезда в Киев, где она проживает вместе со своим сыном от убитого супруга Дениса Вороненкова Ваней.

В ходе беседы Максакова сделала сенсационное заявление о том, что помирилась со своей мамой – народной артисткой Людмилой Максаковой после громкой ссоры. "Мы помирились. Ее оболгали. Только я не пойму, почему она не защищалась… Если это так, она должна обратиться в суд. Так как это абсолютно выигрышное дело", – говорит певица.

Публикация от @malakhov007 Авг 28 2017 в 5:18 PDT

"Я считала, что если она не защищается, то она косвенно подтверждает свою вину. Но выяснилось, что она такой человек, который просто не хочет с этой категорией людей связываться, считает это выше своего достоинства". По словам Марии, ее мать вовсе не говорила страшной фразы о том, что счастлива от того, что ее мужа убили.

"Мне жаль, что эта фраза оказалась такой роковой, я с ней почти полгода не общалась и была на нее очень обижена. Она мне пошагово рассказала, как провела тот ужасный день. И я поняла, что она этого не говорила", – призналась вдова Вороненкова. По ее словам, Людмила Максакова первой пошла на перемирие.

Напомним, ранее Мария Максакова в очередной раз стала героиней выпуска скандально известной передачи "Пусть говорят". Однако в личной встрече представителям Первого канала певица отказала. Тогда гости студии предложили артистке посетить шоу Дмитрия Шепелева, чтобы узнать, говорит ли она правду или врет. Реакция Максаковой не замедлила последовать. Певица опубликовала ссылку на эфир программы и коротко подписала его по-украински, что в переводе означает: "Сумасшедшие(".