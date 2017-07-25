Эксклюзив Особое мнение Интервью Молодая жена Джигарханяна рассказала о расставании Оставленные дети Максаковой покорили публику

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Оставленные дети Максаковой покорили публику

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Журналисты узнали, как живут оставленные Марией Максаковой старшие дети. Оказалось, Илья и Людмила покорили публику своим талантом в солнечной Ялте.
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Старшие дети оперной дивы Марии Максаковой, сын Илья и дочь Людмила, приняли участие в рамках детского выпуска проекта "Музыка для гурманов", который прошел в Ялте на днях. Однако лишь сейчас в распоряжении журналистов оказалась видеозапись выступления детей оперной дивы.

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Как оказалось, Илья виртуозный пианист. Он совершенно восхитил публику исполнением марша из оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". А его сестра Людмила удивила  зрителей своими навыками игры на арфе. Однако одной музыкой девочка не ограничилась. Она прочитала стихотворение Бориса Пастернака "Во всем мне хочется дойти до самой сути".

Кстати, не оставил без внимания Пастернака и Илья. Он прочитал со сцены творение поэта под названием "Музыка". Разумеется, в зале сидели родственники Ильи и Людмилы, которые всячески поддерживали детей. Среди них были бабушка Людмила Максакова и отец Владимир Тюрин. Отметим, что выступление Ильи и Людмилы покорило публику, которая бурно аплодировала им.

В той же Ялте Илья отметил свой день рождения, ему исполнилось 13 лет. Подросток провел праздник в кругу родных, которые ради такого события устроили поездку на яхте, где накрыли шикарный стол. "День рождения Ильи мы отпраздновали на яхте друзей в Черном море! Присутствовали только самые близкие. Было весело!" – цитирует тетю именинника Екатерину Добрынину Starhit.

Ранее в интервью Мария Максакова призналась, что почти не общается со старшими отпрысками из-за сложных отношений с бывшим возлюбленным, родным папой Ильи и Людмилы. "В жизни у меня была, к сожалению, большая ошибка – очень неудачный выбор отца первых детей. Он в этом качестве неубедителен", – позволила себе шпильку в адрес Тюрина оперная дива.

Мария заявила, что Владимир долгое время не помогал ей с воспитанием сына и дочки. "Первые 12 лет эти детишки висели исключительно на мне. Я занималась абсолютно всем, развивая в них существующие и несуществующие таланты. Потому что заставить их разговаривать на нескольких языках и прилично играть на музыкальном инструменте – задача не из самых легких", – заявила Максакова.

Теперь пришла очередь папы воспитывать детей. "В конце концов, если они поживут сейчас со своим биологическим отцом еще 12 лет – это проблема, чтобы меня осуждать? Вот и пусть поживут, если так сложилось. У них это взаимно. Им нравится. Если я не хочу общаться с их отцом, то, соответственно, дозирую общение с детьми. И что теперь делать?" – задала риторический вопрос артистка.

Автор: Наталья Аряева25 июля 2017, 10:31
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