Садальский отправил Максакову к детям

Станислав Садальский осудил Марию Максакову за открытие благотворительного фонда. Актер считает, что свои силы и внимание экс-депутату стоит направить на собственных детей.

Как стало известно, в ближайшее время оперная певица отправится по Украине в поисках талантливых детей. Безусловно, не праздный интерес движет вдовой Вороненкова. Цель Марии – создание общенационального украинского благотворительного фонда для талантов в возрасте от 5 до 18 лет, сообщила лично журналистам на пресс-конференции бывшая солистка Мариинского театра.

Актер Станислав Садалький поставил под сомнение искренность намерений Максаковой. "Эти фонды все – а-ля Вороненков. Пускай она лучше едет к своим детям, которых оставила в Москве, и поможет им, а не думает о чужих. Об этом пусть позаботится, а то фонды она открывает", – сообщил корреспонденту Dni.Ru артист.

enter; width:100%;"> Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Июн 19 2017 в 1:49 PDT

К слову, благотворительный фонд Мария назвала своим ребенком и призналась, что посвятила эту организацию покойному супругу Денису Вороненкову. Вдова сообщила, что они с мужем всегда хотели жить на Украине. В конце беседы с журналистами Максакова исполнила песню "Ты ко мне не ходи".

Напомним, ранее за "побег" из России пару осудил Максим Фадеев, который опубликовал на своей странице в социальной сети рассуждение на тему эмиграции Вороненкова и Максаковой. Он уверен в том, что какая бы ни была страна, предавать ее непростительно. Продюсер сообщил, что покинуть Родину – это как бросить умирать больную мать, и счастья от этого не будет никогда. Фадеев уверил, что обрести счастье, скитаясь по свету, Вороненков и Максакова не смогут, но навсегда останутся предателями и изгоями. Максим также признался в любви оперной певице и сообщил, что навсегда разочаровался в ней.