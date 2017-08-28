Максакова разрыдалась перед Малаховым

Оперная дива Мария Максакова поделилась воспоминаниями о самом страшном в ее жизни дне, когда убили ее супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" оперная певица не сдержала слез.

Мария в подробностях вспомнила роковой день, изменивший ее жизнь. "Я спала, он мне сказал, чтобы я с ним не шла на встречу, потому что не выспалась… Я осталась, надо было пойти с ним. Я всегда с ним вместе ходила… Убили бы нас двоих. При мне одного бы его не убили", – говорит Максакова.

Но вскоре ей позвонила подруга, от которой она и узнала ужасную новость. "Я очень надеялась, что он живой. Я бы его выходила из любого состояния", – цитирует певице Ura.ru. На этих словах артистка не выдержала нахлынувших воспоминаний и расплакалась перед телекамерой, не стесняясь своих эмоций.

"Я прекрасно все помню. Мне предложили услуги психолога. Я сказала, что мне ничего не нужно, что не буду пить никаких таблеток... Зачем? Эти подонки сделали большую глупость", – рассказала Мария. "Я встану на ноги, воспитаю сына и буду чтить память своего мужа", – заявила певица.

Публикация от @malakhov007 Авг 28 2017 в 5:18 PDT

Максакова призналась, что пережить трагедию и жить дальше ей помогают друзья. Про недругов же она высказалась однозначно. "Мне в жизни были готовы простить все: красоту, талант, деньги, – все кроме личного счастья. Может, это зависть или подлость", – заключила оперная дива.

Напомним, пара переехала жить в Киев в конце прошлого года, и уже через несколько месяцев, 23 марта 2017 года Дениса Вороненкова застрелили в центре столицы Украины. Сейчас артистка находится в Киеве вместе с маленьким сыном Ваней.