На Максакову напали после ее выступления в Киеве

Мария Максакова выступила на праздничном концерте в украинской столице по случаю Дня независимости. Артистка исполнила оперные партии, причем в одной взяла такую высокую ноту, что даже сама за себя порадовалась. Однако за ее слова на артистку напали пользователи соцсетей.

В ходе своего выступления Мария Максакова исполнила ораторию "Слався, Вкраїно", а также каватину Нормы из оперы Беллини "Норма". Видеозапись своего исполнения гордая певица опубликовала на официальной страничке в социальной сети Facebook. Ролик Максакова подписала по-украински, что в переводе означает: "Не помню когда последний раз принимала ре третьей октавы, но для тебя, Украина, еще не то возьму!"

Пока многочисленные подписчики странички Марии расточают ей комплименты, пользователи других социальных сетей не так однозначно отнеслись к словам артистки. В частности, многие разглядели скрытый смысл в опубликованной фразе Максаковой.

"двусмысленно как-то", "она сказала то , о чём я подумал?, я бы не против!", "не то" как раз может быть зваться этим самым?!!", "ЗА БАБЛО ЛЮБЫЕ ВАШИ КАПРИЗЫ", "И это представитель, пусть и бывший, верховной власти в России. Какое позорное днище", – накинулись на Максакову увидевшие подтекст в ее словах комментаторы.

Отметим, что для выхода в свет сменившая образ оперная дива, теперь обладающая короткой стрижкой с задорным коком, выбрала светлое платье в пол с длинными рукавами. Тем не менее, наряд лишь подчеркнул стройность Марии, которая вследствие смерти мужа, бывшего депутата Дениса Вороненкова, сильно похудела.

Ранее Мария Максакова в очередной раз стала героиней выпуска скандально известной передачи "Пусть говорят". На сей раз гости студии предложили артистке посетить шоу Дмитрия Шепелева, чтобы узнать, говорит ли она правду или врет. Реакция Максаковой не замедлила последовать. Певица опубликовала ссылку на эфир программы и коротко подписала его по-украински, что в переводе означает: "Сумасшедшие(".