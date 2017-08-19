Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам

Эксклюзив Особое мнение Интервью Гузеева о закрытии "Давай поженимся!" Корчевникова на "России" унизили перед Малаховым

Выбор читателей

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
У жены Андрея Малахова случился выкидыш
Звезда "Дома-2" угодила в психушку после измены богатого женатого любовника
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
партнеры
Суббота 19 августа
Лента новостей
19:06
Суд удовлетворил апелляцию топ-менеджера "Транснефть-Балтика"
18:38
На станции метро "Комсомольская" умер пассажир
18:26
Запрещенный фильм Глаголевой обнародуют в день ее похорон
16:55
ИГ взяло на себя ответственность за резню в Сургуте
15:52
Список пострадавших в резне в центре Сургута
15:44
Как идет строительство второго кольца метро
15:18
В квартире на юго-востоке Москвы найдено тело 5-летнего ребенка
13:23
Звезды прощаются с Верой Глаголевой
13:04
Подробности резни в центре Сургута
11:49
Под Москвой дети отравились найденными на улице таблетками
11:39
В Москве голодные налетчики ограбили продуктовый магазин
11:33
Чем грозит мчащийся к Земле астероид
10:49
Каспаров натерпелся унижений в США
10:20
Дочь Глаголевой написала трогательное письмо умершей матери
09:58
На северо-востоке Москвы трамвай насмерть сбил пешехода
22:01
Школьники ради забавы дали лошади кокаин
21:55
Простой способ взломать iPhone (видео)
21:51
Создана революционная тепловая вакцина от рака
21:24
На "Россию" бегут звезды со всех каналов
21:14
Как без макияжа выглядит 70-летняя София Ротару
21:08
Почему Московская биржа отказалась от гривны
21:02
Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти
20:59
В Подмосковье молдаванка истязала детей для "воспитания"
20:44
Золотой дневник школьника удивил Путина
20:20
Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой
20:00
Грецкие орехи спасут от ожирения
19:58
В Москве супруги поймали вооруженного домушника
19:40
Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице
19:26
Колдун Бесов высказался о конце света 19 августа
19:02
Малахов стал ведущим еще одного проекта на "России"
19:01
К Земле мчится крупнейший в истории астероид
18:42
Российским пенсиям предсказали неизбежный рост
18:28
В Подмосковье ревнивица сожгла квартиру бывшего любовника
18:28
Отмотавшего срок красавца из "Дома-2" встретили из тюрьмы голубцами
18:02
В центре Москвы загорелась крыша дома
17:49
Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель
17:43
Вкладчики "Югры" обратились к Набиуллиной
17:39
На малолетнего сына Фриске натравили судебных приставов
17:26
В озере под Москвой нашли труп мужчины
17:25
Захарова удивила необычным увлечением
17:19
Японцы объяснили природу своих извращений
17:04
Пенсионерка заняла 41 млн рублей и пропала
16:54
Синоптики рассказали о пике летней жары
16:50
Москвич из ревности расправился с двумя приятелями
16:49
Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной
16:40
Почему продажа лимузина Ельцина обречена на провал
16:38
Бузова напугала болезненной худобой
16:30
Метро Москвы впервые перейдет на круглосуточный режим
16:26
Осина заперли в лечебнице для алкоголиков
16:18
Известная актриса поглумилась над сексуальными фото звезд
16:15
Киев придумал Москве месть за Крым
16:10
Гроб с телом Глаголевой доставили в Москву
16:04
Размечтавшийся Порошенко ждет миллиарды от Европы
15:49
Почему старики боятся соцсетей
15:45
Гузеева рассказала о мучениях Глаголевой перед смертью
15:41
Пьяный москвич "заминировал" многоэтажку
15:25
Опухоль мозга спровоцировала глухоту у Корчевникова
15:13
Назван самый вредный для психики фильм
15:09
Стас Костюшкин похвастался новым домом
14:56
У попавшего в аварию актера "Квартета И" нашли 70 штрафов
14:55
Путин наградил спасительницу ребенка под Псковом
14:37
Как Одри Хепберн сохранила стройность до старости
14:34
Россия готова к новой войне с Западом
14:29
Пропавшего Осина увезли двое неизвестных
14:11
Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью
13:57
В Тамбове зэк пытался сбежать из колонии с помощью усов
13:46
Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
13:45
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
13:44
15 лучших цитат Робби Уильямса
13:41
Литва нервничает из-за решения Путина
13:22
Шепелев умер от сердечного приступа
13:20
Особенная дочь Хакамады собралась замуж
13:11
Гузеева о "Давай поженимся!": Нас закроют, и кто-то перекрестится
13:10
Пожилая жена рассказала об очень спокойных ночах с Макроном
13:09
Циничный Порошенко порадовался крушению Boeing в Донбассе
12:55
Назван главный подозреваемый по делу о теракте в Барселоне
12:51
Cамые дешевые образовательные туры за рубеж
12:46
Где найти достойного мужчину для серьезных отношений
12:40
Актер Глушков узнал страшную истину о сыне
12:35
Рак победили с помощью витамина
12:17
В Испании раскрыли ячейку террористов
12:08
Чем Первый канал заменит закрытые передачи
12:03
В Таиланде в аварии погибли двое россиян
12:02
Как правильно выбрать мороженое
11:50
Порошенко вонзил второй нож в спину Трампа
11:48
Жириновский представил внебрачного сына
11:44
Команда "Прямого эфира" взбунтовалась против продюсера Малахова
11:32
Евгений Осин пропал без вести после съемок в "Пусть говорят"
11:31
В торговом центре на севере Москвы ищут бомбу
11:21
Путевки в Турцию стали дешевле авиабилетов
11:20
Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры
11:15
В России появятся новые деньги
11:13
Джоли и Питт попали в новый скандал
11:12
Страхи вновь нокаутировали рынки
11:11
Совет на выходные
11:09
На МЦК случился сбой в движении поездов
11:00
Чудесное спасение выпавшего из окна малыша попало на видео
10:50
Девушка страдает из-за постоянного желания заняться сексом
10:48
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
10:40
Найден расчлененный труп Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой
С Глаголевой в могилу закопали 300 тысяч рублей
Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Гузеева рассказала о мучениях Глаголевой перед смертью
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам

Даниэль Гусев и Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova
Бывшая участница телестройки Евгения Феофилактова серьезно обеспокоила своих поклонников, выложив видео с сыном. Люди просят Женю срочно отвести мальчика к медикам.
прочитано 12354 раза

Дело в том, что на записи едва можно разобрать, что говорит пятилетний мальчик. Малыш не только путает слова, но и очень плохо выговаривает их. Подписчики считают, что для пятилетнего ребенка такое не допустимо.

ПО ТЕМЕ

Отмотавшего срок красавца из "Дома-2" встретили из тюрьмы голубцами

Ксения Бородина устала от "Дома-2"

Онкобольная и поп из "Дома-2" покупают квартиру за 17 млн

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

"Проснись, женщина! Вместо того, что бы фотать бесконечно и снимать видео с сыном, отведи его к неврологу и логопеду. Ему уже 4, а такая каша во рту. Он уже не разболтается, становление речи и звукообразование проходит до 3х лет! Пойми, что дальше будет только хуже, а в школе ребенок на этом фоне и читать хуже будет, и писать. Займись его речью", – написала Феофилактовой одна из подписчиц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Другие же обратили внимание на суть разговора мальчика с мамой. "Когда вырасту я буду жить с ней (имеется в виду некая девочка – прим.ред.) и с тобой. А если она будет против, я ее выгну (видимо, малыш имел ввиду выгоню – прим.ред.)", – заявил сын Феофилактовой, чем просто обескуражил общественность.

"Я ЕЁ ВЫГНУ!"����вот так меня сынок @daniel.gusev любит❤️�� #mybaby #love #DANIELGUSEV #sweet

Публикация от EVGENIYA FEOFILAKTOVA (@evgeniyafeofilaktova)

Фанатки тут же рекомендовали Жене отвести сына к психологу. "Мальчик превратившись в мужчину создает свою семью , а не остается с мамой. Таким образом появляются"маменькины сынки" и в это не дети виноваты ,а их родители. Которые не научили своего сына нести ответственность... "Правильно из за какой то девчонки маму менять" . Маму менять не надо. Но жить нужно отдельно", – категорично высказалась одна из поклонниц звезды телестройки.

Автор: Алёна Нестерова19 августа 2017, 15:41

комментарии

Политика

Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель
Киев придумал Москве месть за Крым
Циничный Порошенко порадовался крушению Boeing в Донбассе
Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным

Шоу-бизнес

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Брошенная молодая жена жалеет Вадима Казаченко
Борисова и Малахов спасают Осина от алкоголизма
С Глаголевой в могилу закопали 300 тысяч рублей

Проишествия

Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти
Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице
Найден расчлененный труп Порошенко
Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры

Lifestyle

Запрещенный фильм Глаголевой обнародуют в день ее похорон
Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной
Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
Назван самый вредный для психики фильм
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о мучениях Глаголевой перед смертью

Актриса сообщила, почему ее коллега скрывала свою болезнь
Шоу-бизнес

Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой

Родные актрисы сомневаются, что ее убил рак
Шоу-бизнес

Борисова и Малахов спасают Осина от алкоголизма

Телеведущие запускают новое шоу
Шоу-бизнес

Брошенная молодая жена жалеет Вадима Казаченко

Суд отказался признавать брак Вадима Казаченко и 35-летней Ольги фиктивным

Гороскоп

Совет на выходные
Названа причина болезни Веры Глаголевой
Сати Казанову и ее любовника поглотил вакуум
Смерть Виктора Цоя признали убийством

Фоторепортажи

Звезды прощаются с Верой Глаголевой
Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини
Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом
Последние фото Веры Глаголевой

Спорт

Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
Месси оскорбил Рамоса после издевки на матче (видео)
Завистливая Уильямс объяснила всенародную любовь к Шараповой

Регионы

Сургут охватила паника после резни в центре города
В Подмосковье ревнивица сожгла квартиру бывшего любовника
Чудесное спасение выпавшего из окна малыша попало на видео
Юная пироманка держит в страхе городок
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru