Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам

Бывшая участница телестройки Евгения Феофилактова серьезно обеспокоила своих поклонников, выложив видео с сыном. Люди просят Женю срочно отвести мальчика к медикам.

Дело в том, что на записи едва можно разобрать, что говорит пятилетний мальчик. Малыш не только путает слова, но и очень плохо выговаривает их. Подписчики считают, что для пятилетнего ребенка такое не допустимо.

"Проснись, женщина! Вместо того, что бы фотать бесконечно и снимать видео с сыном, отведи его к неврологу и логопеду. Ему уже 4, а такая каша во рту. Он уже не разболтается, становление речи и звукообразование проходит до 3х лет! Пойми, что дальше будет только хуже, а в школе ребенок на этом фоне и читать хуже будет, и писать. Займись его речью", – написала Феофилактовой одна из подписчиц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Другие же обратили внимание на суть разговора мальчика с мамой. "Когда вырасту я буду жить с ней (имеется в виду некая девочка – прим.ред.) и с тобой. А если она будет против, я ее выгну (видимо, малыш имел ввиду выгоню – прим.ред.)", – заявил сын Феофилактовой, чем просто обескуражил общественность.

"Я ЕЁ ВЫГНУ!"����вот так меня сынок @daniel.gusev любит❤️�� #mybaby #love #DANIELGUSEV #sweet Публикация от EVGENIYA FEOFILAKTOVA (@evgeniyafeofilaktova) Авг 18 2017 в 8:29 PDT

Фанатки тут же рекомендовали Жене отвести сына к психологу. "Мальчик превратившись в мужчину создает свою семью , а не остается с мамой. Таким образом появляются"маменькины сынки" и в это не дети виноваты ,а их родители. Которые не научили своего сына нести ответственность... "Правильно из за какой то девчонки маму менять" . Маму менять не надо. Но жить нужно отдельно", – категорично высказалась одна из поклонниц звезды телестройки.

