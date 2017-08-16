Онкобольная и поп из "Дома-2" покупают квартиру за 17 млн

Бывшие участники телепроекта "Дом-2" Вальтер Соломенцев и Олеся Лисовская планируют купить квартиру в центре Москвы. Они уже выбрали недвижимость, стоимость которой – примерно 17 миллионов рублей.

Онкобольная Олеся Лисовская рассказала о важном событии на своей странице в Instagram. "На зависть злым женщинам – мы покупаем с Вальтером квартиру на Цветном бульваре. Вы ведь любите, когда люди хвастаются ?)", – написала она. При этом бывшая участница телепроекта отметила, что в ее отношениях с попом "все хорошо" и у них обоих есть работа.

Информацию о покупке недвижимости она подтвердила и журналистам издания "Дом-2". По ее словам, они с Вальтером планируют приобрести двухкомнатную квартиру. При этом девушка добавила, что ей финансово помогли родственники.

"У меня были отложенные деньги, которые оставляла на Европу. Я решила вложить их в недвижимость", – сообщила Олеся. "Также помог мой отец, а Вальтер продал свой сценарий к полному метру и тоже доложил недостающие средства", – добавила экс-участница "Дома-2".

Поклонники телепроекта вспомнили, что еще 12 августа 2017 года бывшая супруга Вальтера Соломенцева пожаловалась на его материальную несостоятельность. По словам женщины, покинув "Дом-2", священник навестил ее и детей и пообещал оказать финансовую помощь после продажи машины. По мнению зрителей телешоу, эта информация не соотносится с новостью о покупке попом квартиры в центре столицы.

Спасибо всем, кто поддерживает нашу пару! Вы нам очень дороги! Публикация от Олеся Лисовская (@lisovskaya93) Авг 4 2017 в 1:26 PDT

Как писали Dni.Ru, недавно у онкобольной Олеси Лисовской произошел гормональный сбой. По мнению врачей, избавиться от выросших на теле волос она уже не сможет. Поп Вальтер Соломенцев рассказал, что у его любовницы также появилась растительность на животе и груди, в связи с чем она ведет себя скованно в постели.