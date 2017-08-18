Отмотавшего срок красавца из "Дома-2" встретили из тюрьмы голубцами
Один из самых красивых участников реалити-шоу "Дом-2" Сергей Сичкар, проведя больше года в колонии, вышел на свободу. "Встречала Сережу его любимыми голубцами, – улыбается мать бывшего теперь уголовника. – Сергей не опустился, наоборот, стал еще мудрее".
Напомним, Сичкар был осужден за кражу четырех грузовых автомобилей и приговорен к трем годам лишения свободы. Однако в колонии 30-летний Сичкар, как пишет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", провел чуть больше года. Потом Сергея перевели в исправительное учреждение открытого типа.
"Днем у меня появилась возможность выходить в город и работать, – рассказал Сергей. – Я устроился тренером в одном из фитнес-центров, выступал на соревнованиях и стал чемпионом Беларуси по гиревому спорту среди осужденных. Эти и другие заслуги помогли мне претендовать на досрочное освобождение".
Сообщил Сичкар и о планах: "Не буду забывать о хобби – спорте и музыке, планирую вместе с другом организовать рэп-коллектив, думаю перебраться в Москву – это более перспективный город".
Что же касается возвращения в скандальный телепроект, то об этом мать бывшего уголовника говорит уклончиво: "Иногда я смотрела "Дом-2" и рассказывала ему о событиях на проекте. Не знаю, захочет ли Сережа снова стать участником, когда выйдет на свободу, но все возможно. По крайней мере, как-то негативно в адрес шоу он не высказывается. Сын хочет показать: то, что с ним случилось, является недоразумением".
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