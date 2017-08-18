Отмотавшего срок красавца из "Дома-2" встретили из тюрьмы голубцами

Сергей Сичкар досрочно вышел на свободу. И готовится покорять Москву.

Один из самых красивых участников реалити-шоу "Дом-2" Сергей Сичкар, проведя больше года в колонии, вышел на свободу. "Встречала Сережу его любимыми голубцами, – улыбается мать бывшего теперь уголовника. – Сергей не опустился, наоборот, стал еще мудрее".

Напомним, Сичкар был осужден за кражу четырех грузовых автомобилей и приговорен к трем годам лишения свободы. Однако в колонии 30-летний Сичкар, как пишет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", провел чуть больше года. Потом Сергея перевели в исправительное учреждение открытого типа.

Публикация от Фитнес-тренер Сергей Сичкар (@sichkar.sergey) Мар 17 2017 в 11:27 PDT

"Днем у меня появилась возможность выходить в город и работать, – рассказал Сергей. – Я устроился тренером в одном из фитнес-центров, выступал на соревнованиях и стал чемпионом Беларуси по гиревому спорту среди осужденных. Эти и другие заслуги помогли мне претендовать на досрочное освобождение".

Публикация от Фитнес-тренер Сергей Сичкар (@sichkar.sergey) Мар 12 2017 в 6:13 PDT

Сообщил Сичкар и о планах: "Не буду забывать о хобби – спорте и музыке, планирую вместе с другом организовать рэп-коллектив, думаю перебраться в Москву – это более перспективный город".

Публикация от Фитнес-тренер Сергей Сичкар (@sichkar.sergey) Июн 16 2017 в 8:01 PDT

Что же касается возвращения в скандальный телепроект, то об этом мать бывшего уголовника говорит уклончиво: "Иногда я смотрела "Дом-2" и рассказывала ему о событиях на проекте. Не знаю, захочет ли Сережа снова стать участником, когда выйдет на свободу, но все возможно. По крайней мере, как-то негативно в адрес шоу он не высказывается. Сын хочет показать: то, что с ним случилось, является недоразумением".