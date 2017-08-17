Ксения Бородина устала от "Дома-2"

Ксения Бородина, которая уже 13 лет ведет телепроект "Дом-2", больше не хочет превращать свою жизнь в реалити-шоу. Она от всего этого очень устала.

Ксения Бородина жалеет, что в не состоянии сделать личную жизнь приватной, как, например, певица Алсу. По словам телеведущей, при ее публичности это практически невозможно.

"Я, насколько можно, стараюсь оберегать свою семью. В моей семье все спокойно и хорошо. Если, не дай Бог, что случится, я постараюсь скрыть это", – цитирует Бородину Peopletalk.

Теперь она осуждает людей, которые пробуют пиариться на частной жизни, и никому не советует так делать. Ксения рада, что пресса оставила ее в покое: "Я им, наверное, не сильно интересна. И прекрасно, ведь это огромный стресс!"

"Я выбрала другой путь. Не хочу больше никаких скандалов вокруг своей семьи", – заверила Бородина. Ведущая намерена делиться лишь хорошими новостями.

Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 9 2017 в 2:38 PDT

Бородина пожаловалась, что не может уделять детям достаточно времени. "Я бы очень хотела наплевать на все, надеть спортивный костюм, прыгнуть в машину и поехать с ними на "Гадкий я", но не могу. Мне нужно ехать на работу", – пояснила знаменитость.

Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 14 2017 в 12:21 PDT

Однако покидать шоу Ксения не собирается. "От "Дома-2" я устаю. Любой человек, так или иначе, устает от своей работы, это нормально. Но сказать, что я хотела бы уйти, не могу. Мне нравится моя работа, я ведущая на федеральном канале, на одном из самых рейтинговых проектов. Почему я должна жаловаться на жизнь? Меня все устраивает", – заключила она.

Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 16 2017 в 2:43 PDT

Напомним, Ксения Бородина пришла на ТНТ в качестве ведущей "Дома-2" в 2004 году. Девушка не раз признавалась, что проект изменил ее судьбу и дал путевку в жизнь.