Ксении Бородиной надоело прятаться
На днях Ксения Бородина наконец рассекретила младшую дочь Теону. Телеведущая показала лицо малышки, которая, по мнению большинства поклонников, оказалась похожа на своего отца Курбана Омарова. С этим согласна и сама Ксения. "Нельзя отрицать очевидное – дочка очень похожа на папу. И это здорово, потому что Маруся – мое отражение, а Тея – Курбана. Я рада, что у меня две абсолютно разные, но такие замечательные дочурки", – призналась Бородина.
При этом телеведущая отметила, что у девочек разительно отличаются характеры – старшая Маруся спокойная, а младшая Тея – подвижная и компанейская. Бородина сообщила, что спонтанно решила показать лицо маленькой наследницы. "Ехали в машине на празднование дня рождения Мару, и я говорю: может, уже выложим фото? Будет 90 человек гостей, все равно начнут снимать, и она наверняка попадет в кадр… Да и надоело уже, если честно, прятаться. Устаешь, приходя с ребенком в общественное место, следить, чтобы ее никто не снял. А ведь сколько раз пытались!" – цитирует Ксению Starhit.
Бородина рассказала, что в их семье она является злым полицейским, а муж – добрым. "Особенно с Теей. Она сидит у него на шее, свесив ножки, строит отца, может ему ата-та сделать. Ей нравится, что папа такой большой и можно управлять им, как в мультфильме "Маша и Медведь". Она крушит все подряд, а он за ней ходит, подбирает разбросанные конструкторы… Я в эти отношения не вмешиваюсь, у них свой мир. А вот Курбан может сделать замечание, если я Тее что-то запрещаю: мол, ну что ты на мою доченьку ругаешься? Пусть делает, что хочет!" – поведала телеведущая.
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