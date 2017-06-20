Ксении Бородиной надоело прятаться

Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина дала откровенное интервью. Она призналась, что ей надоело прятаться и поэтому наконец показала лицо младшей дочери.

На днях Ксения Бородина наконец рассекретила младшую дочь Теону. Телеведущая показала лицо малышки, которая, по мнению большинства поклонников, оказалась похожа на своего отца Курбана Омарова. С этим согласна и сама Ксения. "Нельзя отрицать очевидное – дочка очень похожа на папу. И это здорово, потому что Маруся – мое отражение, а Тея – Курбана. Я рада, что у меня две абсолютно разные, но такие замечательные дочурки", – призналась Бородина.

При этом телеведущая отметила, что у девочек разительно отличаются характеры – старшая Маруся спокойная, а младшая Тея – подвижная и компанейская. Бородина сообщила, что спонтанно решила показать лицо маленькой наследницы. "Ехали в машине на празднование дня рождения Мару, и я говорю: может, уже выложим фото? Будет 90 человек гостей, все равно начнут снимать, и она наверняка попадет в кадр… Да и надоело уже, если честно, прятаться. Устаешь, приходя с ребенком в общественное место, следить, чтобы ее никто не снял. А ведь сколько раз пытались!" – цитирует Ксению Starhit.

Публикация от borodylia (@borodylia) Июн 18 2017 в 2:02 PDT

Бородина рассказала, что в их семье она является злым полицейским, а муж – добрым. "Особенно с Теей. Она сидит у него на шее, свесив ножки, строит отца, может ему ата-та сделать. Ей нравится, что папа такой большой и можно управлять им, как в мультфильме "Маша и Медведь". Она крушит все подряд, а он за ней ходит, подбирает разбросанные конструкторы… Я в эти отношения не вмешиваюсь, у них свой мир. А вот Курбан может сделать замечание, если я Тее что-то запрещаю: мол, ну что ты на мою доченьку ругаешься? Пусть делает, что хочет!" – поведала телеведущая.