Причина конфликта Бузовой и Бородиной

Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель озвучила причину конфликта Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Звезда телестройки любви, на днях вышедшая замуж за Дмитрия Дмитриенко, объяснила, почему ведущие шоу больше не дружат.

Пользователи Сети давно уже ломают голову, какая кошка пробежала между Бородиной и Бузовой. Случилось это не так давно, потому что на свадьбе Ксении и Курбана Омарова в 2015 году Ольга зажигала от всей души. Она вручила молодоженам большую корзину цветов и станцевала лезгинку.

Однако за эти два года в отношениях двух подруг произошли заметные изменения. Они перестали звать друг дружку на дни рождения и прочие семейные праздники. Фанаты "Дома-2" заметили, что Бородина частенько обидно подтрунивает над Бузовой, а на вечеринки с некоторых пор ходит не с ней, а с Катей Жужей. Некоторые сплетники судачат, что Ксению очень напрягает возросшая популярность Ольги.

Еще недавно пользователи Сети обвинили Бородину в предательстве Бузовой. Все дело в том, что Ксения пригласила на празднование восьмилетия своей старшей дочки Маруси Константина Иванова и Александру Гозиас, которые якобы являются недругами Ольги. Мол, в эфире популярного ток-шоу они позволили себе оскорбить новоиспеченную певицу, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым привыкает просыпаться одна.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Авг 31 2016 в 2:25 PDT

Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель подтвердила информацию, что у Бородиной и Бузовой есть определенные трения. Возможно даже, что дружбе девушек пришел конец. Звезда телестройки связывает возможную холодную войну между ведущими шоу с жесткой конкуренцией и семейным статусом.

Публикация от Фан @borodylia @buzova86 (@fan_buzova86_borodina) Май 29 2017 в 8:44 PDT

"У нас появилось больше ведущих. Не только Ксюша Бородина и Ольга Бузова, также у нас есть Влад Кадони, Черкасов, Ольга Орлова и Катя Жужа. Конечно, я уверена, что есть зависть. Что кто-то хочет добиться таких же высот, как Бузова. Конечно! Просто этого не показывают", – рассказала Рапунцель в интервью для сайта "Дома-2".

Публикация от Фан @borodylia @buzova86 (@fan_buzova86_borodina) Апр 27 2017 в 9:02 PDT

Новоиспеченная жена Дмитрия Дмитриенко допускает возможность конфликта между ведущими. "Может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, Ксюша Бородина недолюбливает Ольгу. Ксюша из другого теста. Она больше тянется к тем людям, кто создал семью, кто хочет детей. Она относится к Ольге "привет-пока", – поделилась своими наблюдениями звезда проекта.

Публикация от Фан @borodylia @buzova86 (@fan_buzova86_borodina) Июн 14 2017 в 1:23 PDT

Рапунцель считает девушек недосягаемыми величинами на "Доме-2". "Я думаю, что Бородина и Бузова не воспринимают ведущих Орлову, Кадони, Черкасова и Жужу. Они не на равных. Какую дорогу проделали Бузова и Бородина. Жуже до них как до Луны пешком!" – не удержалась от шпильки в адрес соперницы Ольга, которая тоже мечтает однажды стать ведущей шоу.