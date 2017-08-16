В Москве хотят увековечить память Веры Глаголевой

Столичные власти обсуждают возможность установки памятной доски в честь знаменитый актрисы Веры Глаголевой, которая умерла в Германии в ночь на 16 августа. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре, российский и советский актер театра и кино Евгений Герасимов.

"Уверен, что такой знак был бы важен и для родных Веры Глаголевой, и поклонников, которые в российской столице", – цитирует чиновника РИАМО. Герасимов уточнил, что подобная инициатива будет изучена, если поступит на рассмотрение комиссии.

