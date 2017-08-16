Россияне шокированы смертью Глаголевой

Дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова обратилась к журналистам с просьбой оставить их семью в покое и воздержаться от каких-либо комментариев. Те, кто любили актрису, разве что могут помолиться о новопреставленной рабе Божьей Вере.

В России шокированы смертью известной и любимой актрисы, талантливого режиссера Веры Глаголевой. В адрес семьи и близких артистки идут слова сочувствия, сопереживания и поддержки, выражаются соболезнования.

Стало известно, что актриса Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни 16 августа 2017 года. Наиболее вероятная причина смерти – онкология. Глаголева уже попадала в реанимацию, врачи регулярно переливали ей кровь. Некоторое время назад Вера уехала лечиться за рубеж.

Коллеги скорбят об уходе талантливой актрисы. Так, член Союза кинематографистов Татьяна Немчинская убита горем с тех пор, как до нее дошло страшное известие.

"Это такое горе... Просто невозможно поверить. Она была совершенно уникальной фигурой. Она стала режиссером, что бывает крайне редко. Я ее очень люблю. Она сохранила свое нежное обличье. Она необыкновенная личность. У нее дочки чудесные... Не знаю, как ее на все хватало. Это человек, который сделал мощную карьеру, работая потому, что хочется", – говорит Немчинская.

Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Пользователи Сети тоже выражают соболезнования родным Глаголевой. Их слова пронизаны теплом и одновременно болью от утраты.

"Соболезнуем", "Не верю... Царствие небесное", "Сил вам, соболезную", "Примите мои искрение соболезнования", "Царствие небесное Вашей маме... держитесь", "Я вам очень соболезную! Светлая память вашей матушке!", "В это невозможно поверить... Соболезную родным и близким. Светлая память...", "Нет слов, сил вам!", "Какое горе. Крепитесь!", "Соболезную вам. Царствие небесное вашей мамочке, гениальной актрисе и режиссеру", "Ваша мама шикарная женщина и актриса... вечная память", "Примите соболезнования! Страна в шоке! Какая потеря!", "Соболезнуем. Невозможно поверить. Сил вашей семье" – вот лишь некоторые комментарии и слова поддержки, которые оставляют любившие актрису россияне.

Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере...... Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 16 2017 в 6:13 PDT

Анна Нахапетова, старшая дочь скончавшейся сегодня Веры Глаголевой, на своей странице в Instagram обратилась к журналистам с просьбой оставить их семью в покое и воздержаться от каких-либо комментариев. Она попросила просто помолиться об упокоении новопреставленной рабы Божией Веры.

