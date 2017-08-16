Простая консультация окончилась для Глаголевой смертью

Подруга Глаголевой, продюсер Наталья Иванова потрясена смертью актрисы. Ведь Вера отправилась в Германию на обычную врачебную консультацию, и ничто не предвещало беды.

"Никто не знает подробностей того, что случилось с Верой в Германии. Она ушла внезапно. Чувство потери, шока – словами не передать. Слишком для всех неожиданно", – цитирует Наталью Иванову "Комсомольская правда".



По словам продюсера, несмотря на то, что их разделяло расстояние – Наталья сейчас в Испании – они постоянно переписывались, были на связи. Так Глаголева вела себя со всеми друзьями и коллегами: была ответственной, но вместе с тем доброжелательной и открытой. Человеком, у которого как правило не бывает врагов. Последнее сообщение от Веры пришло накануне ее смерти. В переписке подруги обговаривали рабочие планы, связанные с новым фильмом Глаголевой-режиссера, современной социальной драмы "Глиняная яма". Впереди тандем ожидали новые съемки: несколько планов для "Ямы" в Казахстане и начало работы над новым проектом, фильмом о любви Тургенева и Виардо.

"Вера – человек железной воли, боец с сильным характером, особенно в вопросах, касающихся работы. В июле, как вы знаете, ее младшая дочь Настя сыграла свадьбу с Александром Овечкиным. Вера была на этой свадьбе, абсолютно счастливая. Ничто не предвещало беды", – добавила Наталья Иванова.

В консульстве России в германском Франкфурте подтвердили смерть актрисы в одной из клиник Баден-Бадена, сообщил между тем РЕН ТВ. По словам мужа покойной, Кирилла Шубского, тело Глаголевой будет доставлено в Россию 17 или 18 августа. Родные хотят, чтобы Вера покоилась в российской земле.